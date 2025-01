Deska to jedno z najbardziej skutecznych ćwiczeń, angażujące mięśnie brzucha, pleców, ramion i nóg . Aby wykonać to ćwiczenie, oprzyj się na przedramionach i palcach stóp, utrzymując ciało w linii prostej. Zaczynaj od 20-30 sekund, stopniowo wydłużając czas w miarę poprawy wytrzymałości.

Warto wiedzieć, że to ćwiczenie skutecznie aktywuje mięśnie głębokie brzucha, co przyczynia się do poprawy stabilizacji miednicy i odcinka lędźwiowego, a co za tym idzie jest o wiele bardziej skuteczne niż tradycyjne brzuszki.