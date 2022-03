Trend no waste to nie tylko moda na niewyrzucanie jedzenia. To także sposób na oszczędzanie. Co ciekawe, dobrze wpisuje się on również w polską tradycję. Nasze mamy i bacie, zamiast wyrzucać suche pieczywo, robiły z niego grzanki do zupy i bułkę tartą albo przysmażały kromki na patelni. Robiły też kotlety. Z tym przepisem już nigdy nie wyrzucisz sczerstwiałego pieczywa.

Pieczywo źródłem fosforu i wapnia

Pieczywo stanowi podstawowy składnik diety człowieka. Pokrywa około 40 proc. dobowego zapotrzebowania energetycznego, jest doskonałym źródłem fosforu, wapnia i witamin z grupy B.

Wielu z nas zdarzyło się jednak przekroić bochenek chleba z myślą o pysznej kanapce, tylko po to, by przekonać się, że jest już zbyt twardy. W ciągu tych kilku dni, które spędził w chlebaku, wilgoć zdążyła z niego wyparować i nie nadaje się już na pyszną kanapkę z masełkiem i pomidorkiem. Okazuje się, że jeszcze nic straconego.

Kotlety z czerstwego chleba: przepis

Kotlety z chleba to danie dla tych, którzy wyznają zasadę niemarnowania jedzenia. Są nie tylko niedrogie, ale również niezwykle smaczne. Szczególnie jeśli podamy je z aromatycznym sosem - czosnkowym lub pomidorowym z ziołami.

Składniki:

½ czerstwego chleba,

2 szklanki mleka,

2 jajka,

3 łyżki ziaren słonecznika lub dyni,

sól i pieprz,

olej.

Przygotowanie:

Ziarna podprażyć na suchej patelni, uważając, aby za mocno ich nie zarumienić. Chleb pokroić i namoczyć w mleku. Odcisnąć i przepuścić przez maszynkę do mięsa lub rozgnieść w dłoniach, aby otrzymać jednolitą masę.

Dodać jajka, podprażone ziarna, sól i pieprz do smaku. Wyrobić całość na jednolitą masę. Jeśli będzie zbyt rzadka, dodać trochę bułki tartej.

Z masy formować okrągłe kotlety, smażyć z obu stron na rozgrzanym oleju.

