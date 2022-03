Chleb to jeden z podstawowych składników zbilansowanej diety. Dobrej jakości chleb jest nie tylko źródłem sporej ilości energii, ale także białka, składników mineralnych, witamin z grupy B, witaminy E oraz błonnika pokarmowego. To jednocześnie produkt, który uchodzi za bardzo tuczący, więc osoby, które chcą zrzucić kilka kilogramów, postanawiają często całkowicie wykluczyć go z diety i zastąpić np. waflami ryżowymi. Czy słusznie?

Cierpisz na bezsenność? Jedz te produkty Gdy wykluczymy chleb z diety, rzeczywiście odczujemy dość szybki spadek masy ciała, ale głównie za sprawą wykluczenia konkretnej rzeczy z diety, a więc zmniejszenia spożycia. Warto pamiętać jednak o tym, że spadek dotyczyć będzie także naszej aktywności - chleb to jedno z najlepszych źródeł węglowodanów złożonych, które są jednym z najważniejszych źródeł energii dla organizmu. Gdy odetniemy organizm od tych dostaw, zaczniemy doświadczać uczucia zmęczenia, osłabienia i rozdrażnienia.

Brak energii to nie jedyna konsekwencja, z którą muszą się liczyć osoby całkowicie rezygnujące z chleba. Na te braki błyskawicznie zareaguje także mózg - pogorszenie nastroju i bóle głowy to zaledwie początek, bo u osób, które nie spożywają na śniadanie pieczywa lub innych produktów zbożowych, mózg może funkcjonować zdecydowanie gorzej!

Badania wykazały, że wyeliminowanie z jadłospisu węglowodanów mocno wpływa na nastrój. Wysokowęglowodanowe posiłki sprzyjają bowiem produkcji serotoniny, czyli hormonu szczęścia - węglowodany złożone, zawarte również w pieczywie pozwalają na zachowanie dobrego samopoczucia przez dłuższy czas.

Chleb to jeden z najbardziej sycących produktów, jakie znamy, a spożywanie go pomaga uniknąć częstych napadów głodu. Może się więc okazać, że całkowite wykluczenie go z diety nie pomoże nam schudnąć, ale wręcz utrudni proces utraty wagi. Jeśli jednak chcemy dbać o zdrowie i sylwetkę, wybierajmy pieczywo razowe, które jest świetnym źródłem błonnika.

