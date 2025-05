Długotrwałe siedzenie zaburza prawidłowe krążenie, przez co stawy nie są właściwie odżywione. W efekcie zmniejsza się produkcja mazi stawowej, co odczuwamy w postaci sztywności i osłabienia stawów. Nieprawidłowa pozycja siedząca dodatkowo obciąża kręgosłup i stawy biodrowe. Ortopedzi radzą, by w miarę możliwości co godzinę robić przerwę na krótkie ćwiczenia, np. przysiady czy krążenie ramion. Ważne jest używanie ergonomicznych krzeseł i pamiętanie o prawidłowej postawie. Jeśli pracujesz przy biurku, po pracy staraj się jak najwięcej ruszać.