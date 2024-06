Co posadzić wzdłuż ścieżki do domu?

Zasadzone przed domem rośliny rzucają się w oczy, stając się tym elementem, na którego goście zwracają uwagę w pierwszej kolejności. Wielu właścicielom przydomowego ogródka zależy, by zachwycały urodą. Przy okazji warto jednak znaleźć takie, o które dodatkowo nie trzeba będzie szczególnie intensywnie dbać.

Przed rozplanowaniem znajdującej się przed wejściem powierzchni warto zwrócić również uwagę na panujące tam warunki - szczególnie dostęp do słońca . W przypadku północnej lub wschodniej strony warto posadzić świetnie rosnącego w półcieniu pierisa japońskiego . Jego wiosenne kwiatostany i zimozielone liście wyjątkowo prezentują się na rabatach, stając się interesującym tłem dla innych roślin. W podobnych warunkach jak szalona rosnąć będzie także hortensja - szybko stając się efektownym towarzystwem dla nieco niższych roślin.

Co posadzić wzdłuż ścieżki do domu? Działkowcy pokochali te rośliny 123RF/PICSEL

Chłód i umiarkowany dostęp do światła to również idealne warunki dla funkii. Jej dekoracyjne liście to jeden z lepszych wyborów w przypadku chęci stworzenia teksturalnych kontrastów na rabatach czy klombach.