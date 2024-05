Sezon na fasolkę szparagową trwa od czerwca do końca września. A działkowcy wręcz ją uwielbiają. Zgodnie przyznają, że roślina jest jedną z łatwiejszych w uprawie , nie wymagając szczególnej uwagi i zabiegów pielęgnacyjnych. Wystarczy otoczyć ją niewielką opieką, by wkrótce warzywa liczyć w kilogramach.

Fasolkę szparagową wysiewa się wprost do gruntu wiosną, najlepiej po 15 maja. Do pracy warto więc zabrać się już teraz. Roślina kiełkuje bowiem w temperaturze od 15 do 20 st. C, a jej okres wegetacyjny trwa około 60 - 80 dni. Może być więc siana jako przeplon lub poplon.