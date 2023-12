Zapomnij o gwieździe betlejemskiej. Oto nowy, świąteczny hit parapetu

Kapusta kwaszona - jakie są jej właściwości i skład?

Kapustę kwaszoną przygotowuje się poprzez zalewanie octem. Dodaje się do niej także cukier, przyprawy, a często również konserwanty. Ocet przyspiesza kwaszenie, a sam ten proces znacznie obniża wartość odżywczą warzyw. Należy więc wiedzieć, że kwaszenie nie ma nic wspólnego z kiszeniem. Co gorsza, niektórzy producenci zamiast octu do kapusty dodają konserwanty jak sorbinian potasu (E202) - podczas zakupów warto więc czytać etykiety. Dietetycy i eksperci ds. żywienia zachęcają, aby zamiast kapusty kwaszonej wybierać jednak kiszoną - będzie miała ona nie tylko lepszy smak, ale przede wszystkim znacząco lepiej wpłynie na zdrowie.

Kapusta kwaszona z dodatkiem octu oraz cukru pozbawiona jest niestety wielu cennych dla zdrowia właściwości, jakie posiada kapusta naturalnie kiszona. Nie zawiera np. cennych bakterii acidofilnych, a jej spożywanie może nawet doprowadzić do rozpadu czerwonych krwinek, spadku poziomu hemoglobiny i rozwoju anemii. Ponadto kwaszona kapusta negatywnie wpływa na proces trawienia i prawidłowe przyswajanie składników pokarmowych. Wiele wskazuje również na to, że w niektórych przypadkach jej spożywanie może negatywnie odbić się na kondycji wątroby i jelit.

Jak powstaje kapusta kwaszona?

Po poszatkowaniu, ubiciu kapusty i dodaniu do niej octu, cukru oraz przypraw, można od razu przekładać ją do worków czy pojemników. W kapuście kwaszonej nie zachodzi fermentacja. Brak tego procesu to jednocześnie brak cennych dla zdrowia probiotyków.

Jak kisi się kapustę?

Należy mieć świadomość, że kapusta kwaszona to zupełnie inny produkt, aniżeli kiszona - ta druga powstaje przez wiele dni w wyniku procesu konserwacji żywności, który skutecznie, w naturalny sposób przedłuża jej przechowywanie. W efekcie działalności bakterii zostają rozłożona węglowodany i powstaje kwas mlekowy. Należy jednak pamiętać, że kapusta przed kiszeniem wymaga odpowiednich warunków przechowywania. Powinna zostać umieszczona w ciemnym miejscu, w celu usunięcia z niej chlorofilu i związków siarki. W ten sposób pozbędziemy się nieprzyjemnego zapachu i posmaku goryczki.

Potem kapustę wystarczy poszatkować, wymieszać z marchią oraz przyprawami, szczelnie zamknąć i czekać, aż bakterie fermentacji zaczną pracować. Produkcja kapusty kiszonej jest czasochłonna - musi trwać minimum 2 tygodnie. Czas samej fermentacji może zostać wydłużony, ale nie musi - wszystko zależy od indywidualnych preferencji smakowych.

Zdjęcie Kiszenie kapusty to proces długotrwały. Dzięki fermentacji wytwarzają się cenne bakterie kwasu mlekowego / 123RF/PICSEL

Dlaczego kapusta kiszona jest dużo lepsza niż kwaszona?

Kapusta kiszona to nieporównywanie lepszy wybór. Jest prawdziwym bogactwem witamin, źródłem cennego kwasu mlekowego zbawiennie wypływającego na zdrowie i samopoczucie, wspiera wiele funkcji funkcjonowania całego organizmu. Jej spożywanie niesie całą masę korzyści:

Wspiera pracę układu pokarmowego

Wzmacnia odporność

Wykazuje właściwości przeciwzapalne

Dba o narząd wzroku

Może zmniejszać ryzyko rozwoju nowotworów

Poprawia pracę układu krążenia

Dba o prawidłowy poziom cukru we krwi

Korzystnie oddziałuje na stan skóry

Zdjęcie Kapusta kiszona to bomba witamin i składników odżywczych. Świetnie wzmacnia odporność / 123RF/PICSEL

Jak odróżnić kapustę kwaszoną od kiszonej?

Kapusta kiszona i kwaszona mimo że są dwoma różnymi produktami, wyglądają niemal identycznie. Warto więc wiedzieć jak w prosty sposób odróżnić je od siebie. Znaczenie ma przede wszystkim:

kolor — kapusta kwaszona jest jaśniejsza - podobna do tej świeżej, natomiast kapusta ukiszona ciemnieje pod wpływem procesu fermentacji na odcień żółty;

— kapusta kwaszona jest jaśniejsza - podobna do tej świeżej, natomiast kapusta ukiszona ciemnieje pod wpływem procesu fermentacji na odcień żółty; zapach — wąchając kapustę kwaszoną można wyraźnie poczuć ocet, z kolei kiszona pachnie kwasem mlekowym;

— wąchając kapustę kwaszoną można wyraźnie poczuć ocet, z kolei kiszona pachnie kwasem mlekowym; smak — kapusta kwaszona nie jest tak kwaśna jak kiszona - co więcej jej smak cały czas pozostaje taki sam. W przypadku kiszonej, z czasem trwania fermentacji kwaśność się nasila.