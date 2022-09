"6 kilogramów mniej po tygodniu stosowania" - głoszą nagłówki, zachęcające do skorzystania z dobrodziejstw kapuścianej diety. W codziennym menu nie ma ich jednak zbyt wiele. Dieta prezydencka zakłada bowiem jedzenie jak największej ilości warzyw w postaci zupy, która w swoim składzie powinna zawierać przede wszystkim kapustę.

Dieta prezydencka od kilku lat jest niewątpliwym hitem. Internetowe przeglądarki pękają w szwach, jeśli chodzi o jej zalety. Tymczasem według dietetyków popularna zupa kapuściana jedzona non stop nie jest zdrowym sposobem na odchudzanie.

Zdjęcie Dieta kapuściana opracowana została przez dr Jana Kwaśniewskiego / 123RF/PICSEL

Dieta kapuściana: dlaczego zupa kapuściana odchudza?

Czarcie jajo: W Polsce uważane za niejadalne, we Francji to przysmak Dieta kapuściana opracowana została przez dr Jana Kwaśniewskiego. Szeroką popularność zyskała w momencie, kiedy w przestrzeni publicznej pojawiła się plotka, jakoby dzięki niej zbędnych kilogramów pozbył się prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dlatego też nazywa się ją naprzemiennie dietą Kwaśniewskiego, prezydencką lub kapuścianą.

Dieta kapuściana nie jest szczególnie skomplikowana. Przez pierwsze trzy dni jej trwania należy jeść specjalną zupę z kapusty. Od czwartego do siódmego dnia diety wprowadza się stopniowo owoce i mięso. Dieta ma pozwolić schudnąć w przeciągu tygodnia od 3 do 6 kilogramów. Duży spadek masy ciała wynika głównie z utraty wody z organizmu.

Dieta może trwać wyłącznie tydzień. Po jej zakończeniu wciąż należy jednak uważać na spożywane dania. Podstawą jest kontynuacja lekkostrawnej i niskokalorycznej diety. W przeciwnym razie efekt jojo powróci z ogromną siłą.

Dieta kapuściana: wady i zalety

Dieta kapuściana szczególną popularność zyskała ponad 15 lat temu. Jej podstawą jest codzienne spożywanie zupy kapuścianej, przygotowanej z kapusty włoskiej lub białej, sześciu cebul, dwóch zielonych papryk, pęczka selera naciowego, sześciu świeżych pomidorów oraz przypraw: pieprzu, czosnku i chilli.

Niekwestionowaną zaletą diety prezydenckiej jest szybkość przygotowania posiłków oraz niska cena składników. Jest również krótka, co zdecydowanie zachęca wiele kobiet. Co więcej, nie wymaga zbyt dużego zaangażowania czasowego.

Zalety diety kapuścianej w dużej mierze ustępują jednak miejsca jej wadom. Jest monotonna, niezdrowa oraz niezbilansowana. Co więcej, nie zapewnia podstawowego zapotrzebowania energetycznego. Monotonny jadłospis znacząco ogranicza dostęp do witamin, minerałów, białka i błonnika. Ograniczenie kalorii oraz eliminacja tłuszczy prowadzą dodatkowo do pogorszonego wchłaniania witamin i zwolnienia metabolizmu.

Zdjęcie Podstawą diety prezydenckiej jest codzienne spożywanie zupy kapuścianej / 123RF/PICSEL

Kto powinien zdecydować się na dietę kapuścianą?

Dieta może powodować bóle głowy i rozdrażnienie. Dodatkowo, ze względu na bardzo duży deficyt kaloryczny, w trakcie jej stosowania następuje znaczne zmniejszenie podstawowej przemiany materii. W związku z tym po zaprzestaniu stosowania bardzo prawdopodobny jest szybki efekt jojo. Zdrowa dieta powinna bowiem prowadzić do spadku masy ciała nie większego niż 1 kilogram na tydzień.

Diety cud każdemu kojarzą się z szybkimi, niemal natychmiastowymi efektami, nieskomplikowanym składem oraz łatwością stosowania. Tymczasem warto wziąć pod uwagę to, jak mocno mogą one zaszkodzić naszemu organizmowi. Jak alarmują dietetycy, na dietę kapuścianą nie powinien decydować się niemalże nikt. Zupa jako główny posiłek nikomu nie posłuży.

