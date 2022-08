Spis treści: 01 Dlaczego nie każdy termin na robienie przetworów jest dobry?

02 W tym terminie nie rób przetworów

03 Nów księżyca to najlepszy termin na przyrządzanie kiszonek i konfitur

Dlaczego nie każdy termin na robienie przetworów jest dobry?

Jak się okazuje, ze wszystkim, co związane z ogrodnictwem i rolnictwem, związek ma Księżyc.

Księżyc przybywający (czas od nowiu po pełnię, trwający 14 3/4 doby, co w przypadku sierpnia wypada na okres między 1 a 18 sierpnia) wznosi soki owoców i warzyw ku górze - jest to zatem dobry czas na zbiór gwarantujący doskonałe przechowywanie. Dłużej zachowają świeżość również ścięte w tym czasie kwiaty. Jeśli chcemy w tym terminie wykonać przetwory, najlepiej zrobić to do 4 sierpnia.

W tym terminie nie rób przetworów

Zdjęcie Pełnia nie jest dobrym terminem na robienie przetworów. / 123RF/PICSEL

Zgodnie z księżycowym kalendarzem ogrodnika, Księżyc ubywający (czas od pełni do nowiu, trwający 14 3/4 doby, 19-26 sierpnia) sprawia, że soki krążące w roślinie oraz woda pozostają w części podziemnej. Rośliny korzeniowe, bulwiaste i cebulowe zebrane w tym terminie będą bardziej soczyste. Pełnia to najlepszy czas na zbieranie ziół, w nowiu lepiej siać i kosić, aniżeli zbierać. Nie jest to jednak dobry termin na robienie przetworów.

Bardzo ważne są też ruchy Księżyca, które obserwujemy jako wznoszenia i opadanie Księżyca na niebie, czyli położenie planety względem gwiazdozbiorów. Co mniej więcej 2-3 dni pokazuje się on na nieboskłonie w tle kolejnych znaków zodiaku, którym przypisywane są znane wszystkim cztery żywioły. Sprzyjają one poszczególnym częściom rośliny, z których każda może być plonem.

Woda odpowiada za rozwój liści, ogień to przyjaciel owoców, powietrze natomiast ułatwia kwitnieniu, a w ziemi, jak wiadomo, umiejscowione są korzenie.

Odczytując poprawnie wszystkie te znaki i do układu słoneczno-ziemsko-księżycowego, dobierając właściwy termin zbierania owoców i warzyw - podczas kwaszenia czy wekowania możemy liczyć na sukces.

Zdjęcie Czas kiedy Księżyc jest w nowiu to najlepszy termin na przyrządzanie przetworów / 123RF/PICSEL

Nów księżyca to najlepszy termin na przyrządzanie kiszonek i konfitur

Jak można obliczyć, w sierpniu do przyrządzania konfitur, dżemów czy kiszonych ogórków najlepiej będzie wrócić pod koniec miesiąca (od 27 sierpnia do 3 września), wtedy też Księżyc będący ponownie w nowiu, sprzyjał będzie smakowi weków i marynat.