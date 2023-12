Nigdy nie wyrzucaj lampek choinkowych do zwykłych śmietników komunalnych. Grozi za to kara grzywny

Święta zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi przychodzi czas na udekorowanie choinki. Po okresie świątecznym wiele osób zastanawia się, co zrobić ze zużytymi czy uszkodzonymi lampkami choinkowymi. Okazuje się, że wielu z nas popełnia ogromny błąd, wyrzucając je do zwykłych śmietników. Co należy z nimi zrobić?

Zdjęcie Lampki choinkowe nigdy nie powinny trafić do zwykłych śmietników na odpady komunalne / 123RF/PICSEL