Spis treści: 01 Czy wrzosy są mrozoodporne?

02 Jak zimować wrzosy w gruncie?

03 Chcesz ciąć wrzosy? Lepiej się powstrzymaj!

Czy wrzosy są mrozoodporne?

Wrzosy są roślinami wieloletnimi, więc raz zasadzone w ogrodzie, będą przepięknie prezentować się przez kilka sezonów. Z zasady są również mrozoodporne, ale nie zawsze wychodzą z zimy bez szwanku. Szczególnie niebezpieczne mogą być suche, wietrzne i bezśnieżne zimy, ponieważ to właśnie wtedy rośliny są najbardziej narażone na ujemne temperatury. To może spowodować, że wiosną wrzosy po prostu obumrą. Choć wieloletnie rośliny raczej nie potrzebują zabezpieczenia przed mrozem, to młode sadzonki tak. Warto więc poznać, jak zimować wrzosy w gruncie.

Reklama

Polecamy: Łudząco podobne, a jednak różne. Tylko jeden gatunek zachwycająco zakwita jesienią

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pielęgnowanie skrzydłokwiatów w domu Interia DIY

Jak zimować wrzosy w gruncie?

Na czym polega zimowanie wrzosów w ogrodzie? Jeśli mamy cień podejrzeń, że zima będzie bezśnieżna, to krzewinki trzeba okryć. W jaki sposób? Można zrobić to na co najmniej trzy sposoby. Wrzosy można przykryć słomą, stroiszem, czyli gałązkami iglaków albo po prostu agrowłókniną. Nieważne, który materiał wybierzemy, warto wiedzieć tylko to, że musi być on całkowicie przepuszczalny, aby zapewnić wrzosom wymianę powietrza.

Sprawdź: Wrzosy nigdy nie były tak bujne. Wystarczy wlać do doniczki jedną rzecz

Kiedy zakryć nasze wrzosy? Nie należy za bardzo spieszyć się z tą czynnością i lepiej poczekać do pierwszych przymrozków i momentu, kiedy w ciągu dnia zrobi się chłodno. Jeśli okryjemy wrzosy zbyt wcześnie, to takie warunki mogą niepotrzebnie pobudzić je do wzrostu. Wtedy młode części wrzosów mogą podczas niespodziewanych mrozów szybko obumrzeć, a roślina w przyszłym roku w ogóle nie zakwitnąć.

Należy również pamiętać, że kiedy zimą temperatury będą dodatnie, to trzeba także wrzosy podlewać, aby nie uschły nam w oczekiwaniu na wiosnę.

Chcesz ciąć wrzosy? Lepiej się powstrzymaj!

Zdjęcie Wrzos może być również ozdobą balkonu / 123RF/PICSEL

Wrzosy w naszym ogrodzie przekwitły i co dalej? Jeśli chcemy wziąć sekator w dłonie, to lepiej się wstrzymać i poczekać do wiosny. Przycinanie wrzosów lepiej przeprowadzić po zimie i ucinamy je dość nisko, co zapobiegnie ich zdrewnieniu i brzydkiemu rozrostowi nowych łodyżek na boki.

Sprawdź: Wierzono, że kwiat ten przynosi w domu nieszczęście. Przesądne osoby powinny na niego uważać