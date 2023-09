Wrzosy nigdy nie były tak bujne. Wystarczy wlać do doniczki jedną rzecz

Ich widok na balkonie czy w ogrodzie to niezawodny znak, że jesień tuż-tuż. Polacy kochają wrzosy i gdy tylko rozpocznie się sezon na barwne rośliny, ruszają do kwiaciarni. Co zrobić, by stały się piękną i okazałą ozdobą? Istnieje prosty, domowy sposób. Składnik znajdziesz w kuchni.

Zdjęcie Chcesz, by wrzosy były ozdobą ogrodu? Wykorzystaj fusy z kawy. Sąsiedzi będą zerkać z zazdrością / 123RF/PICSEL