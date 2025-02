Podczas gotowania, a następnie chłodzenia niektórych produktów skrobiowych, dochodzi do przemiany struktury skrobi, co prowadzi do powstania skrobi opornej. Jest ona mniej podatna na trawienie w jelicie cienkim, dzięki czemu trafia do okrężnicy, gdzie działa jako prebiotyk, wspierając rozwój korzystnych bakterii jelitowych. Spożywanie skrobi opornej może poprawić funkcjonowanie jelit, obniżyć poziom cholesterolu oraz wzmocnić układ odpornościowy.