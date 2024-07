Gładzica to ryba z rzędu flądrokształtnych, której ciało przystosowane jest do życia na dnie morskim. Charakterystyczną cechą są jej oczy, które podobnie jak u innych płastug, znajdują się po prawej stronie głowy. Młode osobniki najczęściej żyją na piaszczystym lub gliniastym dnie w strefie przybrzeżnej, natomiast dorosłe gładzice preferują wody średnio głębokie.



W Morzu Bałtyckim ryby te występują głównie w jego zachodniej i środkowej części, gdzie zasolenie wody jest wyższe.



Gładzica dorasta do około 45-50 cm długości. Największy okaz, który miał 52 cm i ważył ponad 2 kg, został złowiony w 2005 roku na łowisku kołobrzeskim.