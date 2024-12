Jednym z najważniejszych kroków w oszczędzaniu na ogrzewaniu jest zadbanie o szczelność okien i drzwi. Nawet niewielkie nieszczelności mogą być powodem znacznych strat ciepła, co przekłada się na wyższe rachunki.

Jeśli wymiana okien czy drzwi jest dla nas zbyt kosztowna, warto zainwestować w uszczelki lub taśmy uszczelniające. W sklepach dostępne są różne opcje, takie jak silikonowe pianki czy samoprzylepne uszczelki, które skutecznie zapobiegają przedostawaniu się zimnego powietrza. Uszczelnienie to jednorazowy wydatek, który przyniesie nam korzyści przez lata.

Sprawdzenie, gdzie dom traci ciepło, może przynieść zaskakujące rezultaty. Często to właśnie źle zabezpieczone okna czy drzwi są głównym "pożeraczem" energii cieplnej. Uszczelniając te miejsca, można znacznie poprawić efektywność ogrzewania.

Efektywne ogrzewanie nie polega na ciągłym zwiększaniu mocy grzejników, ale na mądrym zarządzaniu temperaturą w pomieszczeniach. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca utrzymanie temperatury na poziomie od 18 do 24 st. C.