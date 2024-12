Zgodnie z nowymi regulacjami, każdy lokal mieszkalny musi być wyposażony w przynajmniej jeden czujnik dymu oraz czujnik tlenku węgla . Obowiązek ten dotyczy także obiektów hotelowych oraz wynajmowanych pokoi. Dla właścicieli starszych budynków przewidziano czas na dostosowanie się do przepisów - do końca 2029 roku . Z kolei w nowo budowanych obiektach instalacja takich urządzeń będzie obowiązkowa od momentu wejścia w życie przepisów.

Każdego roku w Polsce dochodzi do setek przypadków zatrucia tlenkiem węgla. Bezwonny i bezbarwny gaz ma zdolność wiązania się z hemoglobiną szybciej niż tlen, co może prowadzić do poważnych uszkodzeń zdrowia, a nawet do śmiertelnych zatruć. Jak wynika z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, tylko w sezonie grzewczym liczba ofiar zaczadzenia wynosi około 100 osób rocznie, a blisko 2 tys. trafia do szpitala z objawami zatrucia.