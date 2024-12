Karp to ryba, której Polakom raczej przedstawiać nie trzeba. W naszym kraju cieszy się on dużą popularnością (zwłaszcza karp królewski) i wiele osób nie wyobraża sobie bez niego wigilijnej kolacji. Ze względu na to, że jest dość tani w hodowli, stał się bardzo popularny w czasach PRL-u.