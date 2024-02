Poznaj azalię doniczkową

W marketach często można spotkać azalię doniczkową w pełnym rozkwicie i w takiej formie z całą pewnością wyróżnia się na dziale ogrodniczym od innych roślin. Zazwyczaj ma formę kulistej korony na małym pniu: na nią się składają ładnie przycięte łodygi z małymi skórzastymi liśćmi oraz z kwiatami, które mogą przyjmować różne barwy. Najczęściej spotkać można płatki w kolorze czerwonym, kremowym, białym oraz różowym. Co ciekawe, azalia może kwitnąć kilka razy w ciągu roku, o ile zapewni się jej odpowiednie warunki.

W zależności od odmiany azalia może kwitnąć albo zimą, albo latem. O tym, jak długo będzie to trwało, a także powtarzalność tego procesu wynika z odpowiedniej troski o roślinę. Ale nie tylko wygląd sprawia, że azalia cieszy się dość sporą popularnością. Za jej posiadaniem przemawia również to, że można ją dowolnie przycinać i formować, a jak mamy do tego smykałkę, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić z rośliny małe drzewko bonsai.



Warunki dla azalii. Gwarant kwitnienia

Trzeba przyznać jedno: azalia ma spore wymagania uprawowe, ale to nie znaczy, że trudno je spełnić. Na początku, zapewnijmy jej odpowiednie miejsce: powinno być jasne, ale wolne od intensywnych promieni słonecznych, które mogą powodować oparzenia. Azalia nie toleruje przeciągów, ani też suchego powietrza, ale można temu zapobiec, kiedy ustawimy doniczkę z rośliną na tacce wypełnionej kamyczkami oraz wodą. Jeśli stanowisko mamy już zapewnione, to osiągnęliśmy już połowę sukcesu.

O czym trzeba pamiętać, aby azalia przepięknie się prezentowała w domu? W krew musi nam wejść regularnie podlewanie rośliny. Podłoże powinno być stale wilgotne, ale nie może być nadmiernie mokre, bo to sprawi, że azalia zgnije. Lepiej zatem podlewać ją niewielką ilością wody, ale za to częściej. Azalia nie zakwitnie, jeśli nie będzie miała dostępu do nawozów. Można sięgnąć po preparaty dla roślin kwitnących albo można przygotować samodzielnie domową mieszankę. Wystarczy podlać azalię kawą albo herbatą rozcieńczoną z wodą w stosunku 1:1.

Azalia przekwitła? Nic strasznego!

Azalia, choć pielęgnowana wzorowo, nie będzie kwitła wiecznie. Dlatego po kilku tygodniach płatki zaczną samodzielnie odpadać. Co wtedy trzeba robić? Przede wszystkim na bieżąco usuwać martwe kwiatostany przez ich wykręcanie, ponieważ ich obecność może mocno osłabić roślinę. Dopiero wtedy, kiedy straci wszystkie kwiaty, to można zabrać się za przycinanie azalii. W pierwszej kolejności usuwamy martwe pędy oraz te nadmiernie wybujałe. To także doskonały czas na to, aby uformować koronę lub ją zmniejszyć. Nie trzeba się bać, ponieważ azalia doskonale znosi cięcie i szybko uzupełnia swoje braki.

Jeśli azalia przekwitła, to możemy ograniczyć jej podlewanie, ale można doprowadzić do jej zasuszenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby umieścić ją w nieco chłodniejszym pomieszczeniu.

