Od lat uznawany za afrodyzjak. Zwiększa libido i wzmacnia potencję

Porady Odmładzająca herbatka z ogrodowych kwiatów. To ostatnia szansa, by ją zrobić Lubczyk cieszy się coraz większą popularnością, a dla wielu jest obowiązkowym składnikiem, chociażby rosołu. Wszystko przez to, że odznacza się posmakiem umami, a to jeszcze bardziej podkręca i wydobywa wszelkie aromaty. Świetnie nadaje się do sosów, zup i marynat, a także gulaszy. Warto jednak podkreślić, że po przygotowaniu na jego bazie wywaru zaleca się usunięcie liści z potrawy.

Lubczyk pochodzi z rodziny roślin selerowatych. Osiąga nawet 1,5 m wysokości, a jego uprawa nie jest trudna. Do Europy trafił z Bliskiego Wschodu i można go hodować zarówno w doniczce, jak i w ogrodzie. Przyprawę stanowią suszone bądź świeże liście, ale od lat doceniany jest również korzeń tej rośliny, który zawiera m.in. olejki eteryczne, kwasy organiczne i sterole roślinne. To właśnie dzięki nim wykazuje prozdrowotne działanie.

Jakie właściwości ma lubczyk?

Lubczyk wykazuje głównie moczopędne i rozkurczowe działanie. Pomaga na wzdęcia i niestrawność, a także radzi sobie z zatruciami pokarmowymi. Poza tym jest w stanie obniżać poziom cholesterolu oraz cukru we krwi i do tego pozytywnie wpływa na skórę oraz włosy. Jest w stanie redukować przebarwienia i wspomagać leczenie trądziku.

Korzeń lubczyku uchodzi za afrodyzjak. Działa pobudzająco i wzmacnia potencję, a wszystko to za sprawą rozszerzania naczyń krwionośnych oraz działania rozkurczowego. Ponadto zwiększa libido zarówno u mężczyzn, jak i kobiet.

Lubczyk jest również silnym przeciwutleniaczem, który neutralizuje wolne rodniki, a co za tym idzie, opóźnia procesy starzenia. Poza tym za sprawą witaminy C wzmacnia odporność, a dzięki fitosterolom wykazuje pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Nie jest on jednak zalecany kobietom w ciąży.

