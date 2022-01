Pralka jest jednym z niezbędnych urządzeń domowych. Czasami jednak ulega awariom. Jak się okazuje, w większości przypadków to my, przez nieuwagę, możemy doprowadzić do jej popsucia. Oto błędy, których należy się wystrzegać, aby nie przyczynić się do występowania usterek.

Błędy, które mogą zniszczyć pralkę. Zbyt dużo proszku

Wsypię więcej detergentu, aby otrzymać lepszy efekt prania - taka myśl towarzyszy nam niejednokrotnie. Niestety, nie do końca tak to działa. Takiemu postępowaniu zaprzeczają nawet sami producenci pralek - stosowanie zbyt dużej ilości proszku może doprowadzić do problemów ze sprzętem, takich jak, na przykład, nadmiar piany, który może zablokować odpływ wody.

Przepełniona proszkiem szuflada może się także zatkać, a w efekcie uniemożliwić detergentowi dotarcie do ubrań. Wtedy zamiast cieszyć się świeżością, wyciągniemy z pralki brudne ubrania.

Sprawdzaj regularnie filtr pralki!

Monety, gumki do włosów, śrubki. Na filtrze w pralce może osadzić się dosłownie wszystko. Dlatego tak ważne jest jego systematyczne czyszczenie. Należy to robić przynajmniej 4 razy w roku, najlepiej wtedy, gdy pojawi się nieprzyjemny zapach lub pralka nie działa prawidłowo.

Skarpetki i bielizna - winowajcy zepsutej pralki

Jak wynika ze statystyk, najwięcej zgłaszanych problemów, dotyczących pralek, dotyczy problemów z bębnem. Zdarzyło wam się nieraz, że skarpetki zaginęły w praniu? Podstawą przygotowania prania powinien być worek, który zagwarantuje, że do takiej sytuacji więcej nie dojdzie. Nasze ubrania będą bezpieczne, gdyż nie utkną w bębnie. Bezpieczna będzie także sama pralka.

Zbyt duża ilość ubrań? To częsty błąd!

Niejednokrotnie w koszu z praniem odłoży się duża ilość brudnych ubrań. Chcemy się jej pozbyć jak najszybciej, więc wsadzamy do pralki wszystko na raz. To nie jest dobry pomysł. Przede wszystkim - po takim praniu odzież nie będzie czysta. Dodatkowo przepełnienie pralki skróci jej żywotność. Idealny załadunek to w przypadku bawełny i lnu ¾ pralki, tkanin sztucznych ½ maszyny, a wełny 1/3.

Jakość wody też ma znaczenie

Twarda woda pogarsza jakość prania i prowadzi do powstawania kamienia. Jeśli macie w domu twardą wodę, do prania powinniście używać więcej detergentu. Jak to jednak sprawdzić?

Wystarczy wypełnić przezroczystą butelkę do 1/3 jej wysokości wodą z kranu. Dodać kilka kropel mydła w płynie, zakręcić i wstrząsnąć. Jeśli woda stanie się mętna i będzie miała mleczny kolor, woda prawdopodobnie jest twarda.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ustawienie urządzenia. Jeśli podczas ostatniej fazy prania, kiedy bęben szybko się obraca, pralka się przesuwa, zwróć uwagę na to, czy podłoga jest całkowicie płaska, czy śruby transportowe zostały usunięte, a także czy łożyska i amortyzatory nie są uszkodzone. Poprawne ustawienie pralki jest niezwykle ważne w jej późniejszym funkcjonowaniu.

Środki czyszczące dobieraj z głową

Do prania należy używać tylko tych środków czyszczących, które są do tego przeznaczone. Jeśli do pralki wlejemy na przykład płyn do prania ręcznego, ilość piany, która powstanie w trakcie prania może uszkodzić sprzęt.

Nigdy nie ignorujmy sytuacji, w której z pralki wydobywa się nieprzyjemny zapach. Nieprzyjemna woń to znak, że z naszą pralką nie dzieje się najlepiej. Oprócz czyszczenia filtra powinniśmy włączyć tryb prania bębnowego, a jeśli nasz sprzęt nie ma takiej funkcji - zwykłe pranie w wysokiej temperaturze. Warto do bębna dodać także odrobinę octu.

Od czasu do czasu warto również przewietrzyć szufladę na detergenty.

