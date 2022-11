Jak się zdrowo odchudzać?

Zdrowie Tego nie rób nigdy po posiłku. Konsekwencje odczujesz natychmiast Chcąc zacząć się odchudzać, trzeba pamiętać o bardzo ważnej zasadzie - nie może się to odbywać kosztem zdrowia. W związku z tym restrykcyjne diety należy odstawić na bok. Nie niosą one za sobą nic dobrego i chociaż kilogramy lecą w dół, to przy okazji spada wydajność organizmu. Przyczyniają się do jego wyniszczenia i gwarantują efekt jo-jo po powrocie do wcześniejszych nawyków.

Dieta nie wiąże się z restrykcjami, które wprowadza się w życie na pewien okres. Jest ona stylem życia opartym na zdrowych nawykach żywieniowych.

W grę powinny wchodzić przede wszystkim zasady zdrowego odchudzania opierające się na dostarczaniu organizmowi odpowiedniej ilości kalorii, niezbędnych witamin oraz składników mineralnych. Wszystko po to, by uniknąć negatywnych skutków ubocznych takich jak, chociażby zmęczenie, osłabienie, a także problemy z pamięcią i koncentracją.

Nieodpowiednie odżywianie może jednak prowadzić do poważniejszych problemów, czyli omdleń, anemii, zaburzeń hormonalnych, a nawet niewydolności narządów. By bezpieczne tracić na wadze, warto skonsultować się ze specjalistą, który odpowiednio skomponuje jadłospis.

O czym trzeba pamiętać, chcąc się pozbyć zbędnych kilogramów?

Dietetycy zalecają skupić się na spożywaniu 4-5 posiłków w ciągu dnia składających się z warzyw, białka i złożonych węglowodanów. Poza tym istotne jest nawadnianie organizmu i przyjmowanie mniej więcej dwóch litrów wody dziennie.

Chcąc schudnąć, należy ograniczyć spożywanie gotowych dań i przetworzonej żywności. Ponadto istotna jest aktywność fizyczna. Można zacząć od regularnych spacerów, które przy okazji spalania kalorii pozwolą zadbać o dobrą kondycję.

Podczas odchudzania zaleca się również zrezygnować ze smażenia i zastąpić je np. pieczeniem, grillowaniem, duszeniem bez dodatku tłuszczu lub gotowaniem na parze.

Co należy usunąć z diety, by schudnąć?

Zrzucanie zbędnych kilogramów to długotrwały proces, który wymaga odpowiedniego odżywiania. Chcąc zrzucić kilka kilogramów, warto m.in. zrezygnować z tłustych mięs np. wołowiny i baraniny na rzecz tych chudych oraz ryb. Warto więc sięgać po indyka, kurczaka i cielęcinę, a także łososia, dorsza, pstrąga, czy też morszczuka.

Ponadto istotne jest spożywanie owoców, które mają niski bądź średni indeks glikemiczny. Wszystko przez to, że powodują niewielki wzrost poziomu cukru we krwi. Śmiało można się zajadać jabłkami i gruszkami, a także brzoskwiniami, zielonymi bananami oraz mango. To właśnie nimi można zastąpić słodycze.

Wyeliminować z diety należy również słone przekąski, chipsy, ciastka i fast foody. Są istną bombą kaloryczną pozbawioną witamin oraz składników mineralnych i przy okazji odznaczają się małą ilością błonnika.

Przygotowując posiłki, najlepiej sięgać po zdrowsze zamienniki, które mają mniej kalorii. Na przykład, zamiast majonezu lepiej dodawać do sosów sałatkowych jedynie jogurt naturalny. Cukier można wymienić na miód, słodycze i słone przekąski zastąpić domowymi przysmakami, zamiast słodkich serków i jogurtów wybierać jogurt naturalny z owocami, a co najważniejsze, odstawić napoje gazowane i pić wodę.

Ponadto warto, zamiast białego pieczywa jeść te z pełnego ziarna. Ma więcej kalorii, ale jest przy tym cennym źródłem błonnika. To dzięki niemu uczucie sytości zostaje na dłużej.

