Storczyk obumarł? Popularna przyprawa może go odratować

Storczyki to wciąż jedne z najpopularniejszych roślin doniczkowych w Polsce. Nic dziwnego - umiejętnie pielęgnowane na długo pokrywają się kaskadą efektownych kwiatów. Niestety częstym błędem jest nieprawidłowe podlewanie storczyków, co doprowadza do gnicia ich korzeni i obumierania rośliny.