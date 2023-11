Spis treści: 01 Uprawa czosnku zimowego

02 Umieszczanie czosnku w gruncie - kiedy i jak?

03 Czosnek ozimy - kiedy wykopać?

Uprawa czosnku zimowego

Ozima odmiana byliny jest warzywem o sporych wymaganiach wodnych, a najwięcej płynów potrzebuje przez cały okres formowania główek. Chcąc polepszyć szanse na dorodne zbiory, powinniśmy uprawiać czosnek zimowy na glebach żyznych, próchniczych, przewiewnych oraz dobrze przepuszczających wodę. Przeszkodą w pielęgnowaniu okazów będą podłoża zalewowe oraz zbyt suche. Przed sadzeniem warto wzbogacić podłoże kompostem, który wyraźnie poprawi jego jakość.

Zaletą czosnku zimowego jest spora tolerancja na niskie temperatury. Przed nadejściem mroźnych i śnieżnych dni nie ma konieczności jego okrywania. Pierwsze nieśmiałe sygnały wiosny ponownie pobudzają go do wzrostu - wystarczy, że na termometrze temperatura będzie oscylowała wokół 3-5 st. C. Roślina łaknie słońca, dlatego doskonale sprawdzą się stanowiska, w których promienie słoneczne oświetlą ją przez 6-8 godzin w ciągu każdego dnia. Miejsca cieniste jedynie osłabiają oraz spowalniają wzrost.

Nauczeni doświadczeniem ogrodnicy odradzają sadzenie czosnku w miejscach, które do tej pory zajmowała cebula. W ten sposób narazimy roślinę na złapanie licznych chorób grzybowych. Zamiennie warto umieścić czosnek ozimy na stanowiskach po ziemniakach, ogórkach czy selerze. W trakcie uprawy nie zapominajmy o nawożeniu. Po wzejściu rośliny dostarczamy jej pojedynczej dawki zasilacza azotowego. Całkowita dawka nie powinna przekraczać 35-40 g odpowiednio zbilansowanego produktu.

Umieszczanie czosnku w gruncie - kiedy i jak?

Zanim posadzimy pierwszy ząbek czosnku w ziemi, powinniśmy dokonać starannej selekcji. Najlepiej nadają się do tego okazy duże lub średniej wielkości. Małe nie zagwarantują tak obfitego plonu. Z jesiennym sadzeniem doskonale poradzi sobie czosnek płaski, który ma różowo-fioletowe główki i ostry posmak.

Umowny termin sadzenia czosnku ozimego przypada od września do połowy października, jednak nie zawsze będzie to odpowiednia pora. Należy dobrać ją tak, by roślina miała czas ukorzenić się przed nadejściem pierwszych mrozów, ale z drugiej strony nie rozwinęła się zbyt mocno, gdyż zimą całkowicie przemarznie. Przed umieszczeniem ząbków czosnku w glebie należy przekopać ją w rzędy, odległe od siebie o ok. 20-30 cm. Wpływ na powodzenie w uprawie odmiany ozimej ma także głębokość sadzenia, która powinna wynosić od 5 do 8 cm. Pamiętajmy, by wkładać je do przygotowanych otworów pionowo i piętką w dół.

Czosnek ozimy - kiedy wykopać?

Zasychanie liści czosnku pełnią lipca to wyraźny sygnał, że nadszedł czas na wyciągnięcie rośliny z podłoża. U czosnku ozimego, który wytwarza pędy kwiatostanowe, zaobserwujemy, że szczypior się nie załamuje. Ogrodnicy zwracają uwagę, że lepiej zebrać roślinę nieco wcześniej, niż pozwolić jej tkwić w glebie zbyt długo. Jeśli przetrzymamy go w ogrodzie, główka rozpadnie się na pojedyncze ząbki, które z czasem powtórnie się zakorzenią i jeszcze głębiej wrosną w podłoże.

Po przeprowadzonych zbiorach warto pozostawić czosnek przez kilka dni na grządkach, by mógł spokojnie przeschnąć. Do całkowitego wysuszenia wymagane jest jednak wniesienie go do pomieszczenia. Zasuszone główki z pozostawionym szczypiorem możemy spleść w warkocze, a korzenie skrócić o 1 cm. Czosnek ozimy nie jest tak trwały, jak wiosenny, dlatego do dłuższego przechowywania o wiele lepiej wybrać jary, czyli sadzony na wiosnę.

