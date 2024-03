Kiedy siać paprykę?

Papryka należy do roślin wyjątkowe źle znoszących ujemne temperatury. Jednocześnie rolnicy i działkowcy mówią, że “długo startuje", czyli potrzebuje wiele czasu na wykiełkowanie i rozwój. W związku z tym, jeśli posadziliśmy nasiona bezpośrednio w glebie dopiero “po zimnej Zośce" (jak mawiały nasze babcie), czyli po 15 maja, gdy ryzyko przymrozków jest niewielkie, roślina nie będzie miała czasu zaowocować, a nawet jeśli pojawią się nowe papryki, to wystarczy jedna zimna noc jesienią, by zniszczyć cały plon. Kiedy siać paprykę?

Jeśli chcemy uprawiać paprykę z nasion, należy posadzić je w drugiej połowie lutego lub pierwszej marca. Najczęstszą praktyką jest wysiewanie papryki do jednej doniczki, a gdy sadzonki nieco podrosną pikowanie ich do oddzielnych pojemników, dzięki temu podczas flancowania nie uszkodzimy korzeni młodych roślin. Kiedy sadzić paprykę do ziemi?



Kiedy sadzić paprykę do ziemi?

Flancowanie, czyli przesadzanie, wyhodowanych w domu (bądź zakupionych w sklepie), sadzonek do ziemi należy przeprowadzić w maju, gdy nie ma już ryzyka przymrozków. Termin sadzenia papryki zależ od regionu Polski, bo w cieplejszych częściach kraju można zrobić to nieco wcześniej, a chłodniejszych rolnicy i działkowcy czekają do 15 maja.



Zdjęcie Kiedy sadzić paprykę do gruntu? / olgaddemina / 123RF/PICSEL

Jak dbać o sadzonki papryki?

Wysiewając nasiona papryki do doniczki, warto zadbać o odpowiednią ziemię i stanowisko. Roślina preferuje żyzną glebę — w tym zakresie można skorzystać ze specjalnych podłoży do wysiewu.

Papryka będzie pięknie wzrastać otulana kąpielą z promieni słonecznych, dlatego najlepszym stanowiskiem dla niej jest słoneczny parapet. Należy też pamiętać o częstym podlewaniu — papryka nie lubi przesuszania.