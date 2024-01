Waga łazienkowa, jak wiadomo, to urządzenie służące do pomiaru wagi ciała. I choć na rynku dostępnych jest mnóstwo, różnych, zaawansowanych modeli, obliczających m.in. poziom tkanki tłuszczowej oraz ilość wody w organizmie, to skupimy się na głównym parametrze, do którego waga została stworzona - ważeniu.

"Twoja waga oszukuje" - to jedno z najczęściej wypowiadanych zdań, kiedy wartości przedstawione na wadze nie pokrywają się z tym, o czym jesteśmy przekonani lub chcielibyśmy być. Dlaczego pomiary wagi ciała mogą się znacząco różnić? Jednym z głównych powodów są błędy popełniane podczas ważenia się. Zatem co robić, a czego nie robić, wchodząc na wagę?

Reklama

Czytaj także: Cztery rzeczy, których nie wiedziałam, gdy zabrałam się za zrzucanie 40 kg. Szkoda

Zdjęcie Pora dnia ma wpływ na to, jaką wartość pokaże waga / 123RF/PICSEL

Ważenie się o różnych porach dnia

W zależności od pory dnia waga ciała człowieka może ulegać zmianie. W dużej mierze jest to spowodowane przyjmowaniem posiłków i płynów. Na wagę powinniśmy wchodzić zaraz po przebudzeniu, na czczo i po skorzystaniu z toalety.

Ważenie się po podróży

Spędziłeś w samolocie kilka godzin i po wylądowaniu od razu wchodzisz na wagę? To błąd. Różnica ciśnień, wielogodzinne przebywanie w pozycji siedzącej sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie i powstawaniu obrzęków. Wówczas urządzenie może wskazywać większą wagę ciała.

Warto wiedzieć: Aby dożyć 90., kobiety po 60. roku życia powinny utrzymywać stałą wagę

Zdjęcie Wagę ustawiajmy na prostym i twardym podłożu / 123RF/PICSEL

Ważenie się podczas menstruacji

Wchodzenie na wagę tuż przed, w trakcie i zaraz po menstruacji nie ma większego sensu. Wówczas m.in. zmiany hormonalne, które zachodzą w organizmie, mogą zatrzymywać wodę, co przekłada się na zwiększoną masę ciała.

Ważenie się po treningu

W czasie wzmożonego wysiłku fizycznego, czyli np. treningu na siłowni, na skutek mikrouszkodzeń mięśni gromadzi się w nich woda. Zatem z wejściem na wagę lepiej poczekać do najbliższego poranka.

Zdjęcie Kiedy nie powinniśmy się ważyć? / 123RF/PICSEL

Ważenie się w ubraniu

Jeśli chcemy uzyskać najdokładniejszy wynik podczas korzystania z wagi, pamiętajmy, by nie ważyć się w ubraniu. Najlepiej robić to mając na sobie wyłącznie bieliznę. Korzystanie z wagi, mając na sobie spodnie, bluzę oraz buty zdecydowanie nie jest dobrym rozwiązaniem.

Ważysz się niedokładnie

Uzyskanie jak najdokładniejszego wyniku na wadze wymaga od nas pewnej staranności. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, gdzie kładziemy wagę. Waga powinna być solidzie osadzona na twardej i płaskiej powierzchni. Unikajmy wchodzenia na wagę, która stoi na dywanie lub wykładzinie.

Po wejściu na wagę należy ułożyć stopy w odpowiednim miejscu, jeśli takowe jest wskazane na urządzeniu. Jeśli nie, stopy ułóżmy równolegle na środku wagi. Podczas ważenia powinniśmy stać wyprostowani i nie ruszać się.