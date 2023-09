Koneserzy cenią ten miód za doskonały smak. Mówią, że to najlepsza hybryda

Mają mało kalorii, niski indeks glikemiczny, są źródłem błonnika. Jedz, gdy chcesz schudnąć Okazuje się, że zarówno kobiety, które przybierają na wadze, jak i te, które chudną po 60. roku życia, rzadziej dożywają 90. niż te, które utrzymują stałą wagę. Odkrycie to stoi w sprzeczności z powszechnymi zaleceniami redukcji masy ciała w celu zapewnienia sobie długowieczności.

W badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet Kalifornijski w San Diego przeanalizowano dane 54 437 kobiet, które przyłączyły się do Inicjatywy na rzecz Zdrowia Kobiet (WHI). Organizacja, którą założono w celu zbadania przyczyn chorób przewlekłych u kobiet po menopauzie, stwierdziła, że 56 proc. jej członkiń, czyli 30 647 kobiet, dożyło 90 lub więcej lat, podaje serwis StudyFinds.

Jak dożyć 90.? Naukowcy przedstawili zaskakujące wyniki badań

Badanie, którego wyniki opublikowano w magazynie “Journals of Gerontology", wykazało, że kobiety po 60. roku życia, które utrzymywały stałą wagę, miały od 1,2 do 2 razy większe szanse na osiągnięcie wyjątkowej długowieczności, definiowanej jako dożycie 90. roku życia, w porównaniu z kobietami, które straciły 5 proc. lub więcej masy ciała. Kobiety, które schudły, mimo że nie miały takiego zamiaru, szanse dożycia 90. miały aż o 51 proc. mniejsze. Co ciekawe, przyrost masy ciała o 5 proc. lub więcej również nie wiązał się z wyjątkową długowiecznością. Wydaje się więc, że kluczowa jest stabilność wagi.

Jeśli starzejąca się kobieta traci na wadze, chociaż nie próbuje schudnąć, może to być sygnał ostrzegawczy, że coś złego dzieje się z jej zdrowiem, i czynnik prognozujący krótszą długość życia. Starsze kobiety w Stanach Zjednoczonych bardzo często mają nadwagę lub otyłość, przy wskaźnikach BMI w zakresie od 25 do 35. Nasze badanie potwierdzają, że celem, do którego warto dążyć, bo sprzyja długowieczności kobiet, jest stabilna waga

- wskazuje niebezpieczny objaw w komunikacie prasowym dr Aladdin Shadyab, profesor nadzwyczajny w Katedrze Zdrowia Publicznego i Nauk o Ludzkiej Długowieczności im. Herberta Wertheima na Uniwersytecie Kalifornijskim.

Naukowcy zauważyli również, że także kobiety, które celowo zredukowały masę ciała o więcej niż 5 proc., miały mniejsze szanse na dożycie 90. Podejrzewają jednak, że schudnięcie mogło wcale nie być efektem diety.

Chociaż wyniki wskazują, że kobiety, które deklarowały celową utratę wagi, miały mniejsze szanse na długowieczność, możliwe, że część ubytku masy ciała w rzeczywistości była niezamierzona

- piszą autorzy artykułu.

Naukowcy zastrzegają jednak, że kobiety, którym lekarze zalecili umiarkowane schudnięcie dla poprawy zdrowia i jakości życia, powinny nadal stosować się do ich wskazówek.

