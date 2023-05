Spis treści: 01 Pelargonia będzie ci wdzięczna. Tak pomożesz jej przetrwać przymrozki

Pelargonia w naszym kraju cieszy się ogromną popularnością. Nie bez powodu - nie dość, że jest prawdziwą gwiazdą naszych balkonów, to jeszcze jest prosta w uprawie. Roślina zniesie naprawdę wiele, w tym upały i przesuszenie. Jest jednak wrażliwa na zmiany temperatury, dlatego tez przymrozki mogą mieć na nią negatywny wpływ.

Pelargonia będzie ci wdzięczna. Tak pomożesz jej przetrwać przymrozki

Zdjęcie Pelargonie nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji / 123RF/PICSEL

Jak pomóc pelargonii przetrwać przymrozki? Wystarczy trzymać się prostych zasad. Dzięki temu pelargonia przez długi czas będzie zachwycała feerią kwiatów i stanowiła wdzięczną dekorację naszego balkonu czy tarasu.

Przymrozki w maju to dość powszechne zjawisko. Nie bez powodu mówi się o tzw. zimnych ogrodnikach (12,13,14 maja) i zimnej Zośce (15 maja). We wspomniane dni następuje zjawisko charakterystyczne dla środkowej Europy - w połowie maja nad rejon ten napływa zimne, polarne powietrze.

Ochronić pelargonię możemy na kilka sposobów. Tutaj najlepiej sprawdzi się np. agrotkanina, która ochroni kwiaty w czasie nocnych przymrozków. W ciągu dnia można ją zabrać, aby pelargonia miała dostęp do światła słonecznego. Jeśli prognozy pogody stawiają sprawę jasno i przymrozki są niemal pewne, najlepiej wstawić skrzynki z pelargoniami do domu lub garażu.

Co ciekawe, znaczenie ma również to, w jakim miejscu eksponowane są kwiaty. Skrzynki najlepiej stawiać przy zewnętrznych ścianach domu, przez które ucieka zazwyczaj najwięcej ciepła. Wyrównują różnice temperatur nocą i w ciągu dnia, na czym skorzystają pelargonie.

Kolejny sposób to ustawienie skrzynek z pelargoniami na podwyższeniu. Zimne powietrze gromadzi się tuż nad ziemią, a takie ich położenie pozwoli na przetrwanie chłodniejszych dni.

Pelargonie - jak o nie dbać

Zdjęcie Pelargonie będą najpiękniej kwitły w miejscach nasłonecznionych / 123RF/PICSEL

Pelargonia nie jest trudna w pielęgnacji. Roślina potrzebuje sporej dawki słońca i przestrzeni do wzrostu. Dlatego tak ważne, by odstęp pomiędzy poszczególnymi sadzonkami wynosił od 25 do 30 centymetrów. Pelargonia dobrze rozwija się w ziemi przeznaczonej do roślin balkonowych.

Aby pelargonia pięknie kwitła, wystarczy pamiętać o regularnym podlewaniu. Ważne też, by znajdowała się w miejscu nasłonecznionym. Można ją wzmacniać dzięki specjalnym odżywkom i nawozom. Idealna donica dla pelargonii to taka, która ma otwory pozwalające jej na odprowadzanie nadmiaru wody.

Pelargonia odwdzięczy się pięknym wyglądem, jeśli będziemy obrywać uschnięte pędy. Dzięki temu możemy liczyć, że będzie ozdobą balkonu aż do października.

