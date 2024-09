"Jedno z badań, które prowadzone było przez ponad dekadę, jasno pokazuje, że osoby, które spożywają więcej błonnika, mają dwukrotnie większe prawdopodobieństwo wolniejszego starzenia się niż reszta populacji" - zauważa w książce "Beauty In My Plate" lekarz Olivier Courtin-Clarins.

Wyjątkowe zalety ciecierzycy chwali na kartach książki "Healthy Skin Comes From What You Eat" farmaceutka i dietetyczka Paula Martín Clares. Jak wskazuje, roślina ta jest skarbnicą wapnia, potasu, żelaza, fosforu, magnezu, witaminy B6 i witaminy E.