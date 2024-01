Paprotka zwyczajna - co o niej wiadomo?

Porady Apteczny hit w mig pobudzi zamiokulkasa do wzrostu. Rozpuść w wodzie i podlewaj raz w miesiącu Jak czytamy w Encyklopedii leśnej, paprotkę zwyczajną można spotkać na niżu i w górach. Szczególnie upodobała sobie lasy liściaste. Chętnie porasta zbocza m.in. wąwozów oraz skały i pnie starych drzew.

Paprotka zwyczajna to także popularna roślina, która w wielu domach i przydomowych ogrodach pełni funkcję ozdobną. Ogrodnicy zalecają, by wybierać dla niej stanowiska w cieniu lub półcieniu. W kwestii podłoża najlepiej by było próchnicze, przepuszczalne i wilgotne.

Paprocie to jedne z najstarszych roślin na ziemi. Jak podają leśnicy, paprotka zwyczajna to przykład epifita, a więc jest w stanie rosnąć na innej roślinie. "Do tego jest to gatunek kosmopolityczny, który w górach występuje aż po piętro subalpejskie" - czytamy na Facebooku.

Zdjęcie Zbyt wysoka temperatura i zbyt niska wilgotność powietrza mogą doprowadzić do przesuszenia paprotki / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Gwarant pióropuszy z liści. Roślina praktycznie nie do zdarcia

Reklama

Jakie właściwości ma paprotka zwyczajna?

Leśnicy zwracają uwagę, że liście paprotki zwyczajnej pozostają zielone nawet zimą. Roślina ta wykazuje prozdrowotne właściwości, ale w tym celu wykorzystywane są jej kłącza, a nie bujnie rosnące liście. Mowa tu przede wszystkim o działaniu wspomagającym leczenie gruźlicy, a także łagodzącym ból gardła oraz brzucha. "Kłącze paprotki zawiera dużo cukrów np. osladynę, która jest 600 razy słodsza od sacharozy. Dlatego właśnie dawniej roślina ta nazywana była słodyczką, bądź cygańską lukrecją" - podają Lasy Państwowe.

Zobacz także: Nigdy nie rób tego zimą. Wiosną trawnik będzie w opłakanym stanie

Paprotka zwyczajna w domu może pełnić nie tylko funkcję dekoracyjną. Wykazuje ona właściwości oczyszczające powietrze, ale to nie wszystko. Roślina jest w stanie neutralizować promieniowanie emitowane przez urządzenia elektroniczne.

Chcąc, by paprotka non stop cieszyła oko, należy pamiętać o regularnym podlewaniu. Trzeba to jednak robić w umiarkowany sposób, by nie doprowadzić do przelania. Ważne, by nie trzymać jej blisko kaloryfera. Zbyt wysoka temperatura i zbyt niska wilgotność powietrza mogą doprowadzić do przesuszenia rośliny.

***