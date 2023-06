Spis treści: 01 Dlaczego pies ziewa przy głaskaniu? Niezwykle ważny sygnał

02 Dlaczego pies piszczy przy ziewaniu? Nawet dźwięk ma znaczenie

03 Pies ziewa i równocześnie mlaska lub oblizuje się? To kolejne sygnały

Dlaczego pies ziewa przy głaskaniu? Niezwykle ważny sygnał

Świat psiej mowy ciała jest niezwykle interesujący, ale dla wielu osób wciąż niejasny i zbyt skomplikowany. Zdarza się mylnie odczytać sygnały wysyłane przez psa, co często doprowadza do konfliktów.

Dlaczego pies je trawę? Najnowsze badania mogą zaskoczyć właścicieli Informacja "ugryzł bez ostrzeżenia" tyczy się najczęściej sytuacji, gdy pies nie zaszczekał lub nie zawarczał bezpośrednio przed atakiem. Inne sygnały zaś które wysyłał, były zignorowane lub w ogóle niezauważone przez osobę, która została zaatakowana. Pies poprzez najdrobniejsze zachowania przekazuje człowiekowi, innemu psu, otoczeniu, całkiem sporą dawkę informacji i ostrzeżeń. Jednym z sygnałów ostrzegawczych, jakie wysyła pies, jest... ziewanie. Często w świecie ludzi zachowanie to jest kojarzone wyłącznie ze zmęczeniem, z byciem śpiącym.

Oczywiście, psy także ziewają wtedy, kiedy są po prostu zmęczone, ale kiedy weźmiemy kontekst sytuacji pod uwagę, może okazać się, że ziewanie psa nabiera innego znaczenia. W sytuacji gdy głaszczemy psa, a on zaczyna ziewać, w dodatku oblizywać się, mrużyć oczy i odwracać od nas łeb, całkiem możliwe, że chce nam jasno zakomunikować, abyśmy przestali i dali mu więcej przestrzeni. Innym słowem - zostawili go w spokoju.

Zdjęcie Sygnały ostrzegawcze wysyłane przez psa niejednokrotnie są źle odczytywane przez ludzi / 123RF/PICSEL

Nie ignorujmy tego sygnału psa i nawet jeżeli mamy wątpliwości, czy dobrze zinterpretowaliśmy ziewanie psa w konkretnej sytuacji, jak głaskanie go, to dla pewności dajmy mu chwilę spokoju, bez naszych czułości. Kiedy pies będzie chciał takiej bliskości, sam ją nam zaoferuje.

Dlaczego pies piszczy przy ziewaniu? Nawet dźwięk ma znaczenie

Niekiedy ziewnięciu psa towarzyszy przeciągły dźwięk, coś w rodzaju pisku. Najczęściej można usłyszeć ten dźwięk w szybkim ziewnięciu, niezbyt leniwym. Może wynikać to z tego, że takiego ziewania psy także używają jako sposobu na uspokojenie siebie i swoich emocji. Jeżeli pies jest pobudzony i ziewnie, z jego pyska może wydobyć się piśnięcie, jako element ekspresji, przedłużenia głosu, stłumienia emocji. W ten sposób pies stara się sam kontrolować swoje nadmierne emocje. Może to być stłumienie lęku, zniecierpliwienia, stresu, czy podekscytowania.

Pies ziewa i równocześnie mlaska lub oblizuje się? To kolejne sygnały

Zdjęcie Nasze nieprzemyślane zachowanie w stosunku do psa, może rodzić problemy i ewentualny atak ze strony psa / 123RF/PICSEL

Jeżeli ziewanie psa potraktujemy jak sygnał uspokajający lub ostrzegawczy, a nie oznakę zmęczenia, to rzadko będzie on występował w pojedynkę. Najczęściej w takiej sytuacji niekomfortowej dla psa użyje on jeszcze innych sygnałów, takich jak:

mlaskanie

oblizywanie się

odwracanie głowy

zastyganie w bezruchu

odwracanie oczu

kładzenie po sobie uszu

Wtedy mamy już niemal pewność, że pies jasno komunikuje nam swój dyskomfort i należy bezzwłocznie uszanować przestrzeń psa, by nie dopuścić do eskalacji sytuacji.

