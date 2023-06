Spis treści: 01 Pies je trawę i wymiotuje pianą. Winowajcą jest chory żołądek?

Pies je trawę i wymiotuje pianą. Winowajcą jest chory żołądek?

Utarło się, że pies, który je trawę, to coś normalnego. Najczęściej można było wówczas usłyszeć, że pies je trawę, by wyczyścić sobie żołądek.

Często zdarza się tak, że pies, który ją spożyje, faktycznie potem wymiotuje treścią zalegającą w żołądku, a razem z nią pojawia się niestrawiona trawa.

Układ pokarmowy psa nie jest przystosowany do trawienia włókien tej rośliny, więc to nic dziwnego, że pojawia się ona w odchodach lub właśnie w treści żołądkowej w niemal niezmienionej formie. I faktycznie, czasem może zdarzyć się tak, że pies zje trawę w celu pobudzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego, tak by wywołać wymioty, ale okazuje się, że nie zawsze jest to powodem spożywania przez te zwierzęta trawy. Jednak ten powód, jak się okazuje, jest niezwykle rzadki.

Jeżeli zdarzy się to raz, nie należy panikować, a obserwować psiaka. Jednak gdy jedzenie trawy i wymioty lub biegunka zdarzają się notorycznie, należy niezwłocznie udać się do lekarza weterynarii i sprawdzić, czy nasz pies nie ma problemów zdrowotnych. Dodatkowo naszą czujność powinno wzbudzić to, że pies je trawę i nie ma apetytu, jest osowiały, wykazuje zachowania bólowe. Jednak to nie zawsze musi być powodem jedzenia przez psy trawy.

Dlaczego pies je trawę? Czy to w ogóle normalne?

Aspekty spożywania trawy przez psy były kilkukrotnie badane przez naukowców. Najnowsze badania pokazują, że nie zawsze musi chodzić o chory przewód pokarmowy psa. Suzan Hasen i Joshua Zoanetti z University of Adelaide przeprowadzili badania w tym temacie i 80 proc. badanych stwierdziło, że ich psy regularnie spożywają trawę.

Zdjęcie Pies może spożywać trawę z wielu powodów / 123RF/PICSEL

U badanych psów jednak wymioty po spożyciu trawy występowały bardzo rzadko lub w ogóle. Wcześniej psy z próby badawczej przeszły badania, które miały potwierdzić ich dobry stan zdrowia i wykluczenie problemów gastrycznych.

Powodem, dla którego psy spożywają trawę mogą być ich emocje. Okazuje się, że mogą robić to z nudy, lub pragnąc się odstresować po sytuacji, która wywołała w nich napięcie. Błędnym jest też myślenie, że trawa wspiera perystaltykę jelit i dobrze wpływa na układ trawienny.

Najnowsze badania pokazały, że chory pies, nie kusi się na jedzenie trawy: "Wręcz przeciwnie — kiedy pies ma problemy żołądkowe, będzie unikał trawy" — twierdzą badacze. Dlatego prócz problemów zdrowotnych warto w takich sytuacjach także skupić się na obserwowaniu zachowania psa i czy przypadkiem nie przeżywa zbyt dużej dawki nudy, czy stresu. Kompulsywne jedzenie trawy może być wskazaniem do pomocy ze strony nie tylko lekarza weterynarii, ale także behawiorysty.

Pies je trawę, bo brakuje mu witamin i innych składników w diecie?

Zdjęcie Widok jedzącego trawę psa nie jest niczym nowym. Kiedy jednak to zachowanie powinno wzbudzić nasz niepokój? / FLPA/Angela Hampton / East News

Do niedawna także uważano, że psy jedzą trawę również z powodu niedoborów w diecie. Badania Hasen i Zoanettiego pokazały jednak, że nie do końca jest to prawdą. W diecie badanych przez tych australijskich naukowców nie brakowało błonnika. Nie ma na to dowodów, że właśnie taka motywacja występowała u badanych psów.