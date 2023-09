Pij przed snem i obserwuj jak znika oponka. Te napoje pomogą ci pożegnać tłuszcz

Co oprócz stosowania zbilansowanej, zdrowej diety warto włączyć do jadłospisu, by pozbyć się nadprogramowych kilogramów? Zamiast przed snem sięgać po herbatę czy co gorsza słodkie napoje, wypijaj szklankę naturalnego eliksiru, który w ciągu nocy zachęci organizm do walki z tkanką tłuszczową. Składniki kupisz za grosze.

Zdjęcie Koktajl anansowy z kolendrą nie tylko pomoże w walce z tkanką tłuszczową, ale również pomoże oczyścić organizm z toksyn / 123RF/PICSEL