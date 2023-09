Pijesz kawę na pusty żołądek? Sprawdź co ci grozi

Kotlety mielone przestaną nudzić domowników. Tchnij życie w kulinarny klasyk

Jakie właściwości ma kawa?

Szacuje się, że przeciętny Polak wypija 35 kg kawy rocznie, co odpowiada 90 litrom tego napoju. Wiele osób nie potrafi sobie wyobrazić dnia bez filiżanki aromatycznej, świeżo zaparzonej kawy z delikatną pianką. Szczególnie często pijana jest o poranku, w celu pobudzenia, dodania energii do działania. Na podstawie wielu badań prowadzonych na przestrzeni lat wiemy, że kawa jest nie tylko smaczna, ale również bardzo zdrowa.

Do jej najważniejszych właściwości prozdrowotnych zalicza się:

zmniejszanie ryzyka rozwoju cukrzycy i chorób serca

zmniejszanie ryzyka zachorowania na Parkinsona

zmniejszanie ryzyka rozwoju prostaty, raka piersi, jelita grubego oraz wątroby

usprawnione krążenie krwi

redukcję stresu

szybsza utrata nadprogramowych kilogramów

opóźnianie procesów starzenia się organizmu

ochronę skóry przed niebezpiecznym promieniowaniem słonecznym

Ile kawy można wypić w ciągu dnia?

Kawę zdecydowanie warto pić, jednak nie należy przesadzać z jej ilością. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że dzienne spożycie nie powinno wynosić więcej aniżeli 400 mg kofeiny, co odpowiada 4-5 filiżankom kawy.

Czy kawę można pić na pusty żołądek?

Dla wielu wiadome jest, że kawy nie warto pić późnym wieczorem, tuż przed położeniem się do łóżka - może bowiem utrudnić zasypianie i zaburzać sen. Nie dla każdego oczywiste jest również, że po kawę nie warto sięgać również przed zjedzeniem śniadania. Dlaczego wypijana na czczo może zaszkodzić?

Zdjęcie Kawa pita na czczo może zaburzyć pracę układu trawiennego i przyczynić się do wielu dolegliwości / 123RF/PICSEL

Po nocnym wypoczynku kwasy żołądkowe są wyjątkowo aktywne. Nie bez powodu specjaliści ds. żywienia zalecają, aby tuż po przebudzenia wypić szklankę wody. Dzięki temu "uspokajamy" treść żołądkową i pobudzamy układ pokarmowy do ponownej pracy. Picie kawy na pusty żołądek nie jest więc dobrym pomysłem, bo napój ten - zwłaszcza bez dodatku mleka ma kwasowy odczyn. Gdy trafi do pustego żołądka, dodatkowo pobudzi nadaktywne kwasy żołądkowe. Jednorazowe wypicie kawy na czczo nie powinno wyrządzić większych szkód, jednak długofalowe spożywanie jej przez śniadaniem może odbić się fatalnie na zdrowiu. Konsekwencje to m.in.

schorzenia układu trawienia

nadkwasota i refluks

choroba refluksowa przełyku

wzdęcia

ból brzucha i nudności

Nie każdy jest skazany na problemy trawienne przez picie kawy na pusty żołądek, jednak dietetycy zalecają, by w trosce o własne zdrowie zrezygnować z tego przyzwyczajenia. Zdecydowanie lepiej będzie cokolwiek przekąsić przed wypiciem małej czarnej - wcale nie musi być to obfity posiłek.