Dlaczego warto zabierać potwierdzenie płatności kartą?

Podchodzisz do kasy, zbliżasz kartę do terminalu płatniczego, kasjer wręcza ci paragon i pyta, czy wydrukować również potwierdzenie płatności. Odpowiadasz, że nie ma takiej potrzeby i odchodzisz. Niestety możesz znaleźć się w sytuacji, kiedy bardzo pożałujesz takiej decyzji. Dlaczego?

Wydruk z potwierdzeniem płatności kartą, to na pierwszy rzut oka zbędny świstek, który zajmuje miejsce w portfelu. Jednak w rzeczywistości może on pełnić „dowód w sprawie”, gdy np. bezpodstawnie pobrano z twojego konta środki, a ty zwracasz się do banku z reklamacją.

Kilkukrotne obciążenie konta podczas dokonywania płatności za te same zakupy czy usługę, może mieć miejsce np. podczas chwilowej awarii terminalu płatniczego. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy na terminalu pojawi się komunikat o odrzuconej transakcji, ale w rzeczywistości pieniądze z twojego konta zostaną pobrane. Chcąc odzyskać pieniądze, występujesz do banku z reklamacją, ale zdecydowanie łatwiej i szybciej rozwiążesz problem, posiadając potwierdzenie nieudanej transakcji.

Poproś o wydrukowanie potwierdzenia transakcji, gdy w czasie płacenia kartą z jakichś przyczyn przerwałeś transakcję lub została ona odrzucona z powodu problemów technicznych. Ponadto zabieraj ze sobą potwierdzenie, gdy dojdzie do błędu podczas autoryzacji transakcji lub z jakiejkolwiek innej przyczyny płatność zostanie odrzucona.

Nie zabierasz potwierdzenia transakcji kartą? To błąd 123RF/PICSEL

Na co uważać podczas płacenia kartą?

Płacenie kartą stało się dla nas codziennością i w związku z tym czynność tę wykonujemy rutynowo, co z kolei sprawia, że nie zwracamy uwagi na bezpieczeństwo naszych pieniędzy. Zanim zbliżysz kartę do terminala, zwróć uwagę na wyświetloną kwotę do uiszczenia. Może się okazać, że cena produktów różni się od tej podanej na półce sklepowej.

Kolejną sprawą jest lepsze zabezpieczenie swojego kodu PIN. Niestety wielu konsumentów podchodzi do tego tematu bezrefleksyjnie i podczas wpisywania kodu PIN na terminalu, daje możliwość podejrzenia przypisanych do karty cyfr. Jeśli okaże się, że za naszymi plecami stoi nieuczciwa osoba, która wejdzie w posiadanie naszego kodu PIN, a następnie w jej ręce wpadnie nasza karta płatnicza, to wówczas możemy stracić środki zgromadzone na koncie.

