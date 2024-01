Oto najwyższa i najniższa emerytura w Polsce

Szacuje się, że w 2024 r. ok. 300 tys. osób nabędzie prawa do otrzymywania emerytury. W tym celu niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów, ale warto również pamiętać, że data, kiedy to zrobimy, może mieć kluczowe znaczenie dla wysokości świadczenia.

Aktualny wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przeciętna emerytura w Polsce w 2023 r. wynosiła ok. 3100 zł - przy uwzględnieniu świadczeń w postaci trzynastej i czternastej emerytury.

W ubiegłym roku najwyższą emeryturę w Polsce pobierał 90-latek z Zabrza, który na swoje świadczenie pracował 62 lata, 5 miesięcy i 18 dni. Co więcej - senior z Zabrza przez 62 lata pracy nigdy nie przebywał na zwolnieniu chorobowym. Najwyższa emerytura w Polsce, należąca do 90-letniego mężczyzny z Zabrza wynosi 43,4 tys. zł.

Zdjęcie Najwyższa emerytura w 2023 r. wynosiła 43,4 tys. zł / 123RF/PICSEL

Z kolei najniższe świadczenie emerytalne w 2023 r. otrzymywał mieszkaniec Wrocławia. Kwota jego emerytury jest wręcz absurdalna. Otóż ZUS informował, że najniższą emeryturę w Polsce, wynoszącą 2 grosze, otrzymuje wrocławianin, który w swoim życiu zapłacił tylko jedną składkę do ZUS w wysokości 1,01 zł.

Zdjęcie W 2024 r. najlepsze terminy na złożenie wniosku o emeryturę to luty i lipiec / 123RF/PICSEL

Kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę w 2024 roku?

Najkorzystniejszym terminem w 2024 r. na złożenie wniosku o emeryturę będzie przełom stycznia i lutego. "W lutym składki na koncie zostaną powiększone przez ostatnią waloryzację roczną za 2022 rok i waloryzacje kwartalne za pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2023 roku" - informuje Rzeczpospolita.

Ponadto, osoby, które nabędą prawa emerytalne na dzień 31 marca 2024 r., zostaną uwzględnione przy wypłacie trzynastej emerytury.

Zdjęcie Szacuje się, że w 2024 r. ok. 300 tys. osób nabędzie prawa do otrzymywania emerytury / Marek Bazak / East News

Kolejnym, korzystnym terminem na złożenie wniosku będzie lipiec. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż ZUS przeprowadzi w czerwcu coroczną waloryzację składek, która polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji, który ma wynosić 12 proc.