Uruchamiasz kuchenkę i znacznie większą uwagę skupiasz na procesie przyrządzania posiłku? Regularnie weryfikuj sposób działania sprzętu, by jak najszybciej wyłapać niepokojące sygnały. Prawidłowy płomień gazu na kuchence gazowej powinien mieć kolor niebieski. To znak, że spalanie gazu przebiega w optymalnych warunkach, co oznacza całkowite utlenianie metanu (głównego składnika gazu ziemnego) w obecności tlenu. Kuchnia działa bezpiecznie i wydajnie.