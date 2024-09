Poddasze, jako swoją kryjówkę, często wybierają także kuny - znane ze swoich zdolności do wspinaczki i penetracji przestrzeni. Gdy już zadomowią się na dobre, chociaż tępią myszy i szczury, wyrządzają sporo szkód, a do tego. Są też nosicielami wielu chorób i pasożytów. Kiedy zauważysz ich obecność, walkę rozpocznij od domowych sposobów. Kuny nie lubią zapachu. Pomóc może też woń kostek do toalet. Kuna nie jest co prawda objęta ochroną, ale zalicza się do małych zwierząt łownych, przez co można jedynie odłowić ją ze swojej posesji.