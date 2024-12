Pogromca zaschniętego tłuszczu i brudu. Piekarnik będzie jak nowy bez szorowania

Czyszczenie piekarnika to jedna z najbardziej znienawidzonych czynności. Wielu osobom kojarzy się z koniecznością mozolnego szorowania w celu usunięcia zaschniętych resztek jedzenia i tłuszczu. Tak wcale nie musi być! Wystarczy, że zapoznasz się z trikiem, dzięki któremu doprowadzisz kuchenny sprzęt do porządku niemalże bez wysiłku. Sprawdź, jak doczyścić piekarnik tabletką do zmywarki. Szybko przekonasz się, że ten produkt nadaje się nie tylko do mycia naczyń.