Polacy uwielbiają ten suplement. W Europie zaczynają go wycofywać

Żeń-szeń indyjski, czyli ashwagandha to jeden z najchętniej kupowanych w Polsce suplementów. Przez lata słynął jako najlepszy naturalny specyfik na poprawę nastroju, walkę ze stresem i zmniejszanie zmęczenia. Nowe badania dotyczące wpływu żeń-szenia na nasz organizm budzą jednak niepokój. Do tego stopnia, że sprzedaży tego suplementu zakazała już Dania i Holandia, a Finlandia wkrótce może dołączyć do tego grona. Dlaczego ashwagandha może być niebezpieczna?