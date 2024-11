Sygnał routera rozchodzi się jednocześnie we wszystkich kierunkach. Najodpowiedniej będzie więc ustawić sprzęt w samym centrum mieszkania - sprawiając w ten sposób, że internet docierał będzie równomiernie do wszystkich pomieszczeń. Chcąc nie marnować jego potencjału, nie warto ustawiać go w rogu pokoju przy zewnętrznej ścianie.

Wielu ma jednak dla routera z góry upatrzoną pozycję - często w takim miejscu, by nie rzucał się zbyt mocno w oczy lub dopasowywał do aranżacji w danym pomieszczeniu. Wówczas, kiedy sprzęt znajdzie się w nieodpowiednim miejscu, szybko pokaże swoją ciemniejszą stronę. Gdzie więc nie kłaść go, by zaoszczędzić nieco nerwów?