Kiedy kupować brzoskwinie?

W Polsce brzoskwinie zaliczane są do owoców sezonowych, które najłatwiej dostępne są w sierpniu. Jeśli ktoś ma w swoim ogrodzie albo na działce brzoskwiniowe drzewko, doskonale wie, że właśnie w tym miesiącu gałęzie dosłownie uginają się od owoców. Kto własnymi uprawami cieszyć się nie może, bez trudu znajdzie słodkie, soczyste przysmaki w sklepach i na targowiskach.

Warto korzystać, bo ten sezonowy rarytas nie tylko dobrze gasi pragnienie w upalne dni i szybko zaspokaja apetyt na słodkie, ale również korzystnie wpływa na zdrowie i sylwetkę. Jak się okazuje, brzoskwinie mogą być sprzymierzeńcem wszystkich, którzy chcą zrzucić niechciane kilogramy.

Brzoskwinie na odchudzanie? Dlaczego nie?

Brzoskwinie są na wagę złota, kiedy mamy zamiar się odchudzać

Dlaczego brzoskwinie są dobre na odchudzanie? Argumentów jest kilka, ale zanim je poznamy, trzeba zaznaczyć jedno: samo zjadanie soczystych owoców nie sprawi, że zbędne kilogramy znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Kluczem do uzyskania wymarzonej sylwetki jest bowiem aktywność fizyczna i zdrowa, zróżnicowana dieta.

Dlaczego do tej ostatniej warto włączyć brzoskwinie? Na samym początku trzeba przypomnieć o zawartych w nich pektynach, które nie bez przyczyny nazywane są "sprzymierzeńcami jelit". Powód jest prosty: nie tylko mają zdolność ich oczyszczania, ale także zapewniają uczucie sytości, co zapobiega np. podjadaniu.

Ponadto brzoskwinie są niskokaloryczne (100 g to ok. 50 kcal) oraz charakteryzują się niskim indeksem glikemicznym (IG - 35). Co oznacza ten drugi wskaźnik? W ogromnym skrócie, mówi nam on, że sierpniowe owoce nie powodują napadów wilczego głodu po posiłkach oraz, że mogą je jeść nawet diabetycy.

Odchudzą boczki, odciążą wątrobę

Wiadomo już, że brzoskwinie w trakcie odchudzania są idealne. Nie jest to jednak jedyny argument, przemawiający za włączeniem ich do diety. Brzoskwinie cechuje również obecność witamin: C, E, A oraz K, zaliczanych do silnych przeciwutleniaczy. Jak wiadomo, to właśnie antyoksydanty pomagają zapobiegać rozwojowi chorób cywilizacyjnych, mogą hamować nadmierne starzenie się komórek organizmu, a także redukują ilość toksyn w organizmie, co odciąża wątrobę. Ponadto witaminy te mogą wspierać odporność, redukować stany zapalne, a także sprzyjać młodemu i zdrowemu wyglądowi.

Nie wolno zapominać, że w brzoskwiniach obecne są również minerały. Wystarczy wskazać trzy najważniejsze: potas, żelazo i magnez - zgrane trio, wspierające układ krążenia i układ nerwowy.

Jak jeść brzoskwinie?

Uwaga na brzoskwinie: mogą uczulać

Może wydawać się to banalne, ale wiele osób może zastanawiać się, jak jeść brzoskwinie. Odpowiedź jest równie łatwa: najlepiej na surowo, ponieważ mamy wtedy gwarancję, że dostarczą nam najcenniejszych składników, potrzebnych dla zachowania zdrowia organizmu. Soczyste owoce można też dodawać do różnych deserów oraz śniadań: nic nie stoi na przeszkodzie, aby wzbogaciły pieczywo z twarożkiem, czy towarzyszyły nam w trakcie jedzenia owsianki. Ogromne znacznie ma również fakt, w jakiej formie zjadamy brzoskwinie: chodzi o to, aby lepiej zjadać je ze skórką, ponieważ w niej również kryją się dobroczynne substancje.

Warto jednak wiedzieć również, że brzoskwinie są silnym alergenem, więc nie każdy może jeść je bezkarnie.

