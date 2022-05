Zapchana toaleta to problem, który przydarzyć się może w każdym domu - wystarczy, że w kanalizacji zalega większa ilość papieru toaletowego lub środków higieny osobistej i nieszczęście gotowe. Tyczy się to także papierowych ręczników, chusteczek higienicznych i wilgotnych, a także resztek jedzenia, które niektórzy wyrzucają do muszli. To szczególnie groźne, bo gromadzący się w kanalizacji tłuszcz bywa często przyczyną zatoru. Jak odetkać zatkaną toaletę, by uniknąć dalszych problemów?

Jak odetkać toaletę? Domowe sposoby

Sposobów na odetkanie zatkanej toalety jest kilka. Do najbardziej popularnych i specjalistycznych metod należy po prostu użycie Kreta, czyli środka chemicznego na bazie wodorotlenku sodu. Po jego użyciu należy pamiętać, by dokładnie spłukać muszlę, a nawet wyczyścić ją środkiem dezynfekującym. Można również oczywiście spróbować odetkać toaletę mechanicznie z pomocą przepychaczki i spirali do przepychania rur lub wezwać hydraulika.

Osoby, które wolą domowe, naturalne i bezpieczne dla planety sposoby mogą pokusić się o wypróbowanie przepisu na bazie sody czyszczonej i octu. Wystarczy wsypać kilka łyżek sody oczyszczonej do muszli i zalać ją octem. Po kilku minutach należy spuścić wodę i sprawdzić, czy babciny patent zadziałał. Właściciele mieszkań w starym budownictwie, w których problemem są stare rury, mogą także stosować tę metodę profilaktycznie.

Patent z butelką na zatkaną toaletę

Zdjęcie Czysta toaleta jest podstawą zadbanej łazienki / 123RF/PICSEL

W sieci sporą popularnością cieszy się patent z butelką, który również skutecznie poradzi sobie z zatkaną toaletą. Wystarczy przygotować plastikową butelkę po wodzie mineralnej, odciąć jej dolną część i naciąć w kilku miejscach. Butelkę zakręcamy i, trzymając ją za korek, wkładamy do toalety, energicznie ruszając góra dół. Osoby, które spróbowały tej metody przyznają, że jest naprawdę skuteczna, a przy tym tania i ekologiczna!

Płyn do naczyń na zatkaną toaletę. Wystarczy 20 minut!

Równie prostym, domowym sposobem na zatkaną toaletę jest użycie... płynu do naczyń. W tym wypadku wystarczy wlać do toalety pół szklanki płynu i poczekać aż osiądzie na dnie. Następnie należy napełnić wiaderko gorącą wodą i wlać ją do toalety. Po 20 minutach wystarczy spłukać muszlę i po problemie!