Spis treści: 01 Przycinanie tui. Dlaczego jest ważne?

02 Kiedy przycinać tuje? Termin ma znaczenie

03 Jak przycinać tuje? Zasady, o których trzeba pamiętać

Tuje to iglaki, które należą do rodziny cyprysowatych. Obejmują wiele odmian, jednak Polacy do swoich ogródków najchętniej wybierają tuję szmaragd oraz brabant. Prawidłowo posadzone i przycinane rośliny, tworzą piękne, zielone i szczelne żywopłoty.

Przycinanie tui. Dlaczego jest ważne?

Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym, o którym musimy pamiętać, dbając o nasze tuje, jest ich przycinanie. Dzięki niemu możemy szybko pozbyć się starych, uschniętych czy też przemarzniętych części rośliny. Jest to ważne nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim zdrowotnych. Takie pędy narażają nasze tuje na ataki chorób i szkodników. Poza tym przycinając roślinę, możemy nadać jej również pożądany kształt.

Ten zabieg pielęgnacyjny ma jeszcze jeden ważny cel. Przycinanie stymuluje rośliny do rozkrzewiania się. Dzięki temu tuja będzie szybciej i bujniej rosła. Będzie też zielona jak nigdy!

Zdjęcie Wysokie i gęste tuje to duma każdego ogrodu / 123RF/PICSEL

Kiedy przycinać tuje? Termin ma znaczenie

Częstotliwość przycinania tui ma znaczenie. Iglaki te bardzo szybko rosną i już po kilku sezonach wymagają intensywnego przycięcia. Tuje rosnące w żywopłocie przycinamy 2-3 razy w sezonie, wykonując następujące cięcia:

pierwsze cięcie tui w połowie marca,

tui w połowie marca, drugie cięcie tui w czerwcu,

tui w czerwcu, trzecie cięcie pod koniec lipca, najpóźniej do połowy sierpnia (polega ono jedynie na przystrzyżeniu pędów).

Przystępując do ostatniego cięcia roślin, musimy dopilnować terminu. Jeśli przytniemy tuje zbyt późno np. pod koniec sierpnia, rany po cięciu mogą nie zdążyć się zagoić przed zimą, a to narazi pędy na obumarcie.

Częstotliwość przycinania rośliny zależy od odmiany i przeznaczenia krzewu. Wolnorosnące tuje przycina się zdecydowanie rzadziej — gdy są już zbyt duże.

Zdjęcie Do przycinania tui musimy używać ostrego i czystego sekatora / 123RF/PICSEL

Jak przycinać tuje? Zasady, o których trzeba pamiętać

Poza terminem bardzo ważną rolę odgrywa pogoda. Tuje należy przycinać tylko w ciepłe, ale nie upalne dni. Nie należy tego robić, gdy prognoza pogody zwiastuje opady deszczu.

Aby tuja gęsto rosła, należy zacząć od obcięcia czubka rośliny o około 10 cm od góry. Pozbawiając roślinę głównego "stożka wzrostu", sprawimy, że zacznie ona wypuszczać sporo odnóg.

Aby jednak dodatkowo pobudzić tuje do wzrostu, powinniśmy je także przystrzyc. W tym celu należy przyciąć gałązki jedynie przy szczycie rośliny na maksymalnie 1-2 cm z każdego pędu. To właśnie dzięki temu prostemu zabiegowi nasze tuje będą rosły gęste i mocne.