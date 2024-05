Mszyce to szkodniki, które masowo pojawiają się na działkach i w ogrodach . Łatwo je rozpoznać, ponieważ - zazwyczaj - bytują na spodniej części liści i mają albo przezroczystą, albo zieloną bądź czarną barwę. Trudno z nimi walczyć, ponieważ zwalczone na jednej roślinie mogą pojawić się po pewnym czasie w innej części działki. Za cel ataków obierają sobie drzewa owocowe, krzewy, warzywa, owoce, a także gatunki ozdobne w tym kwiaty. Co więcej, zazwyczaj tam, gdzie są mszyce, za chwilę pojawiają się mrówki , które razem w ogrodzie współpracują i mogą dokonać bardzo dużych zniszczeń w naszych rabatach i grządkach.

Istnieje wiele sposobów na to, aby pozbyć się mszyc . Jednym z nich jest zastosowanie środków chemicznych dostępnych w sklepach ogrodniczych lub marketach. Niestety, nie są one obojętne dla środowiska, w tym dla pożytecznych owdów, które swoją pracą bardzo nam pomagają w uprawianiu grządek i rabatów. Oczywiście, można zastosować naturalne opryski, np. z octu lub gnojówki z pokrzywy czy cebuli , które są bezpieczne dla sprzymierzeńców ogrodu, ale odstraszające dla mszyc. Jeśli jednak nie mamy pod ręką potrzebnych składników, można sięgnąć po coś, co zazwyczaj ląduje w koszu: mowa o fusach z kawy .

Okazuje się, że kofeina, a także zawarty w fusach kwas chlorogenowy potrafi odstraszać skutecznie mszyce. Niestety, nie wszystkie odpadki się do tego nadają, jeśli przygotowujemy sobie napar z ekspresu, to takie fusy się, niestety, nie są odpowiednie, ponieważ mają zdecydowanie mniej substancji czynnych. Jeśli jednak parzymy napój w tradycyjny sposób, to można śmiało je wykorzystać. Jak przygotować oprysk z kawy na mszyce? Wystarczy jedną porcję zalać 250 ml wrzątku, ostudzić, przecedzić przez gazę, a następnie przelać do butelki ze spryskiwaczem. Oczywiście, jeśli mamy większy ogród, można uzbierać w słoiku więcej fusów i zalać większą ilością wody.