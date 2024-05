Dostarczona do organizmu kofeina blokuje receptory adenozyny , jednocześnie zwiększając produkcję katecholamin i wydzielanie adrenaliny, dopaminy, a także serotoniny . Pokłosiem tych skomplikowanych procesów jest zmniejszenie uczucia zmęczenia psychicznego i fizycznego , a ponadto usprawnienie pracy mózgu , dzięki czemu poprawia się m.in. koncentracja .

Rzecz jasna, efekt pobudzenia kofeiną mija po kilku godzinach, ale u niektórych osób zdecydowanie szybciej i wówczas odczuwają one ponowne zmęczenie i senność .

Choć zawarta w kawie kofeina posiada właściwości pobudzające , to jednak niektóre osoby pijące ten napój szybko odczuwają zmęczenie i senność. Spadek energii po wypiciu kawy ma związek ze wspomnianą już adenozyną . Wzrost poziomu adenozyny oznacz dla mózgu spowolnienie aktywności nerwowej .

Kofeina łączy się z receptorami adenozyny, a te z kolei przekazują do mózgu informację o zmęczeniu . Rzecz jasna, kofeina hamuje funkcjonowanie adenozyny, ale związek nadal jest wytwarzany, choć w mniejszych ilościach. Natomiast, gdy poziom kofeiny spada, wzrasta działanie adenozyny , mającej bezpośredni wpływ na obniżenie aktywności nerwowej w mózgu. To właśnie wtedy czujemy znużenie, dekoncentrację, zmęczenie i senność.

Innym czynnikiem, który może wpływać na uczucie zmęczenia po wypiciu kawy, jest kortyzol , którego poziom w organizmie wzrasta w sytuacjach stresowych. Wypijając kawę, podnosimy poziom tego hormonu , a zbyt długie utrzymywanie się kortyzolu na wysokim poziomie i następie jego spadek może prowadzić do odczuwania zmęczenia i senności .

Nie bez znaczenia na samopoczucie po wypiciu kawy ma również cukier dodawany do tego napoju lub dostarczany organizmowi w formie słodkiej przekąski spożywanej w towarzystwie kawy. Cukier może dawać chwilowy, bardzo krótki efekt pobudzenia, ale zarazem jest on znacznie szybciej przetwarzany niż kofeina, co powoduje spadek energii.