Spis treści: 01 Stanowisko dla pelargonii

02 Nawożenie pelargonii – czym?

03 Nawożenie pelargonii – kiedy?

04 Gnojówka ze skrzypu – naturalny nawóz do pelargonii

Stanowisko dla pelargonii

Pelargonia, żeby zachwycała bujnym kwitnieniem, musi mieć dobrane odpowiednie stanowisko. Miejsce to powinno być dobrze nasłonecznione, wtedy roślina wypuści dużo kwiatów. Poradzi sobie również w delikatnym cieniu, jednak wówczas kwitnienie będzie słabsze. Łodygi i kwiaty pelargonii są delikatne, dlatego stanowisko musi być osłonięte od wiatru. W przeciwnym razie mogą się one połamać.

Ziemia dla pelargonii musi być żyzna i dobrze przepuszczalna. Odpowiedni drenaż pozwoli na zapobiegnięcie przelaniu rośliny. Należy na to szczególnie uważać, gdyż kwiaty w trakcie upałów podlewamy nawet dwa razy dziennie.

Nawożenie pelargonii – czym?

W uprawie pelargonii wyróżnia się dwa najważniejsze zabiegi, podlewanie i nawożenie. Roślina ta pobiera bardzo dużo składników odżywczych z podłoża, szczególnie w trakcie sezonu. Jednakże nie każdy nawóz będzie odpowiedni do zasilania jej.

Wybierając nawóz do pelargonii, należy zwrócić szczególną uwagę na zawartość azotu. Roślinę bardzo łatwo przenawozić tym składnikiem. Wówczas zahamowane zostanie kwitnienie. Nadmiar azotu objawiać się będzie także przerośniętą łodygą.

Natomiast składnikami, którymi powinna być nawożona pelargonia w dużych ilościach, są fosfor i potas. Dzięki nim dłużej będziemy cieszyć się bujnym kwitnieniem rośliny. Dodatkowo lepiej będzie się krzewić.

Nawożenie pelargonii – kiedy?

Pelargonie nawozimy regularnie przez okres trwania całego sezonu. Wtedy będziemy mieć pewność, że wykorzystamy pełny potencjał kwitnienia rośliny. Zapobiegniemy także rozwojowi chorób lub atakom szkodników.

Najlepiej nawożenie pelargonii wykonywać raz na tydzień lub dwa. Można korzystać zarówno z odżywek do podlewania, jak i tych do oprysku. Zabieg dokarmiania przeprowadzamy wcześnie rano lub wieczorem.

Gnojówka ze skrzypu – naturalny nawóz do pelargonii

Przygotowania domowego, naturalnego nawozu ze skrzypu do pelargonii jest banalnie proste i szybkie. Jedynie potrzebujemy:

1 kg skrzypu polnego

10 l wody

Zebrane ziele skrzypu umieszczamy w pojemniku. Wcześniej można go pociąć na mniejsze kawałki, jednak nie jest to konieczne. Całość zalewamy wodą, można do tego użyć deszczówki. Pojemnik z mieszanką przykrywamy gazą. Wówczas nawóz do pelargonii będzie mieć dostęp do tlenu, którego potrzebuje do fermentacji, a uchroni ją od zanieczyszczeń w postaci owadów.

Pojemnik z mieszanką wody i skrzypu przenosimy w zacienione miejsce, z dala od domu. Tam musi odpoczywać przez około miesiąc. Przez ten czas codziennie ją mieszamy. Gdy zauważymy, że przestanie się pienić, naturalny nawóz ze skrzypu do pelargonii jest gotowy.

Zdjęcie Gnojówką można podlewać pelargonie raz lub dwa razy w ciągu sezonu / 123RF/PICSEL

Gnojówkę ze skrzypu używamy do nawożenia pelargonii po rozcieńczeniu jej w proporcjach 1:5 z wodą. Można nią podlewać roślinę lub opryskiwać ją, jednakże tylko raz lub dwa razy w ciągu sezonu.

Ten naturalny nawóz do pelargonii wzmocni ją i dostarczy niezbędnych składników odżywczych. Uchroni od chorób grzybowych i ataków szkodników takich jak m.in. mszyce czy przędziorki.

