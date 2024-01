Kasza manna: co trzeba o niej wiedzieć?

Kasza manna, zwana inaczej grysikiem, kojarzona jest z tego, że jedzą ją dzieci. Może ona w posiłkach odgrywać znaczącą rolę, choć nie zawsze pierwszoplanową. Weganie chętnie sięgają po nią, jako alternatywny dodatek do dań głównych. Można korzystać z niej na wiele innych sposobów, jako zagęstnik zup i sosów, a także jako farsz. Kiedyś panowało przekonanie, że popularny grysik najlepiej podawać do słodkich dań. Nie jest to oczywiście prawdą.

Jak powstaje kasza manna? Uzyskuje się ją w trakcie przemiału pszenicy na mąkę. Jednak trzeba powiedzieć jedno: kasza manna jest produktem glutenowym, więc nie każdy może ją jeść bezkarnie.

Jakie wartości odżywcze ma kasza manna?

Dlaczego warto jeść kaszę mannę? Przede wszystkim ze względu na bogaty skład. To szczodre źródło witamin z grupy B, które korzystnie wpływają na wszystkie układy organizmu. W drobnych ziarenkach można znaleźć oczywiście więcej pierwiastków. Potas, magnez i żelazo to trzy z nich, które są najbardziej znaczące. Dwa pierwsze to niezbędnik tego, aby w duecie działać zbawiennie dla układów krążenia i nerwowego. Wspierają pracę serca, regulują ciśnienie tętnicze krwi, pomagają w czasie intensywnego wysiłku umysłowego oraz minimalizują skutki przewlekłego stresu.

To nie wszystko: w kaszy mannie obecny jest jod. Pierwiastek ten jest niezbędny, aby tarczyca działała prawidłowo.

Odchudzanie? Pomyśl nad kaszą manną

Kasza manna, jak wiemy, jest produktem zawierającym gluten, ale nie tylko. Znaleźć w niej można także dość sporo skrobi. Z tego względu zaliczana jest do produktów kalorycznych, bowiem w 100 g znajduje się ok. 380 kcal. Inaczej jest, kiedy patrzymy na kaszę manną ugotowaną: 100 g ma ok. 90 kcal. Choć zawiera gluten, to można jeść ją wtedy, kiedy planujemy się odchudzać. Z tego względu, że jest lekkostrawna, a na dodatek dobrze pęcznieje w żołądku, co sprawia, że zapobiega atakom wilczego głodu oraz syci na dłużej.

Warto pamiętać o kaszy mannie ze względu na obecność błonnika. Nie dość, że substancja jest uznawana za sprzymierzeńca odchudzania, to na dodatek pomaga w oczyszczeniu jelit z toksyn i złogów.

Kasza manna w innej odsłonie

Zdjęcie Kluski z kaszy manny mogą być dobrą alternatywą dla makaronu / 123RF/PICSEL

Kluski, farsze, kotlety - wszystko to można przygotować z kaszy manny, a ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia. Kasza manna nie wymaga długiego gotowania, więc może być faktycznie dodatkiem do obiadu w obliczu braku ziemniaków. Aby lepiej pasowała do wytrawnego dania, można ją w trakcie przyrządzania nieco więcej posolić, a pod koniec okrasić sporą ilością ziół suszonych bądź świeżych. Jej charakter z kolei można zmienić, jeśli ugotujemy ją w bulionie: warzywnym lub mięsnym.

Jak jeszcze wykorzystać kaszę manną? Świetnie sprawdzi się jako zagęstnik, ponieważ szybko chłonie i pęcznieje, więc może uratować nas np. wtedy, kiedy przygotowywany farsz jest zbyt rzadki albo kotlety mielone nie są odpowiednio zwarte. W obliczu braku czasu można z kaszy manny przygotować placki, które również mogą być serwowane wytrawnie, ale kiedy dzieci mają ochotę na coś nowego, to można dodać do nich owocowy sos lub zaserwować wraz z dżemem.

