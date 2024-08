Niektóre osoby powinny jednak uważać. Istnieją konkretne przeciwwskazania do spożywania naparu z dziurawca

Dziurawiec to jedna z najbardziej znanych roślin leczniczych. Ziele dziurawca znajduje zastosowanie m.in. jako środek łagodzący objawy depresji czy bezsenności

Występuje niemal na całym świecie, jest łatwo dostępny w sklepach zielarskich i aptekach. Dziurawiec to ceniona od wieków lecznicza roślina, która pomaga się uporać z rozmaitymi dolegliwościami. Ma żółte kwiaty i charakterystyczne, niewielkie kropeczki na liściach, które sprawiają, że liście wyglądają tak, jakby były zdobione dziurkami. Tak naprawdę są one przestrzeniami, w których znajdują się olejki eteryczne.

Dziurawiec zwyczajny rośnie na polanach i łąkach. Kwitnie w drugiej połowie czerwca . Roślinie przypisywano wyjątkowe właściwości już od czasów starożytnych, a prozdrowotne działanie wykorzystywano w medycynie ludowej. Co ciekawe, ziele dziurawca uchodziło niegdyś za mistyczne i mające moc odganiania duchów i złych mocy.

Dziurawiec najlepiej kupować w aptece czy sprawdzonym sklepie zielarskim. Najłatwiej sięgać po gotowe napary w saszetkach lub susz. Dwie łyżki suszu (ok. 5 g) należy zalać wrzątkiem i parzyć pod przykryciem przez ok. 15-20 minut. Tak przygotowywaną herbatkę najlepiej spożywać trzy razy dziennie po pół szklanki. Oczywiście o ile nie ma żadnych przeciwwskazań.

Roślina już dawniej była wykorzystywana do leczenia m.in. schorzeń układu oddechowego czy problemów skórnych. Co więcej, zawarta w zielu dziurawca hyperycyna, wykazuje właściwości uspokajające i przeciwdepresyjne. Oprócz niej, roślina zawiera m.in. hyperforynę (znajduje się w nasionach i działa antybiotycznie), rutynę i kwercetynę uszczelniające naczynia włosowate, działające przeciwzapalnie kwasy fenolowe czy garbniki o działaniu ściągającym czy żółciotwórczych. Obecnie z kwiatów i młodych pędów przygotowywane są ekstrakty wodno-etanolowe, susz do zaparzania i suche ekstrakty.