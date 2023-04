Mięta meksykańska - co to za roślina?

Mięta meksykańska zalicza się do rodziny jasnowatych (Lamiaceae). To półsucha bylina, która charakteryzuje się smakiem i zapachem przypominającym aromat oregano. Roślina jest znana pod różnymi nazwami. Określa się ją również jako:

tymianek francuski lub hiszpański

kubańskie oregano

miętę meksykańską

Coleus amboinicus, bo taka jest nazwa botaniczna rośliny, wywodzi się z południowej i wschodniej Afryki. Rosła tam w przybrzeżnych zaroślach i lasach, ale także na skalistych zboczach i gliniastych lub piaszczystych płaskowyżach. Wkrótce trafiła do krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a także Ameryki. Meksykański Eukaliptus to nazwa, która została zaczerpnięta właśnie z kraju z ostatniego z wymienionych regionów. Roślina wyrasta z krótkiej i grubej łodygi, na której znajdują się lekko mięsiste i ząbkowane liście. Coleus ambonicus zalicza się do półkrzewów. Wiąże się to z tym, że roślina zatrzymuje pewną ilość wody, jednak nie jest ona tak duża, jak w przypadku "pełnoprawnych" sukulentów.

Zdjęcie Liście ziołowe ogórecznika indyjskiego (mięta meksykańska) / 123RF/PICSEL

Mięta meksykańska - zastosowanie

Miętę meksykańską można wykorzystać jako ozdobę we wnętrzu pomieszczenia lub na balkonie, czy w ogrodzie w trakcie ciepłych pór roku. Roślina świetnie poradzi sobie, jako naturalna bariera przed muchami czy komarami. Jej silny zapach skutecznie zniechęci owady do przebywania w jej otoczeniu.

Roślinę stosuje się również w kuchni jako przyprawę, ze względu na unikalny smak, łączący aromat bazylii, oregano i mięty. Świeże liście mięty wykorzystywane są jako dodatek szczególnie do potraw kuchni włoskiej i indyjskiej. Świetnie sprawdzą się także przy drinkach czy deserach. Stosowana jest przez kucharzy także jako naturalny neutralizator do niektórych mięs np. jagnięciny czy koziny. Dobrze komponuje się też z rybami.

Zdjęcie Z mięty meksykańskiej można przygotować syrop i nalewkę / 123RF/PICSEL

Jakie właściwości ma mięta meksykańska?

Mięcie meksykańśkiej przypisuje się właściwości:

przeciwbakteryjne

przeciwgrzybiczne

przeciwzapalne

przeciwrobacze

Z tego względu roślinę wykorzystuje się m.in. w ziołolecznictwie, przy infekcjach pasożytów i grzybów, kaszlu, a także stanach zapalnych gardła i jamy ustnej. Mięta meksykańska zawiera w sobie dużo olejków eterycznych, wystarczy potrzeć w palcach jej liście, aby wydobyć intensywny, charakterystyczny zapach. Należy przy tym wszystkim pamiętać, że mięta stosowana jako przyprawa nie jest szkodliwa, jednak wybrana jako pomoc przy leczeniu, już tak. Zawarty w mięcie meksykańśkiej tymol w większym stężeniu jest trujący. Najbezpieczniej będzie zaopatrzyć się w olejek w aptece i zastosować go zgodnie z zaleceniami lekarza/farmaceuty.

Jak uprawiać miętę meksykańską?

Zdjęcie Mięta meksykańska - musi znajdować się w żyznej, próchniczej i umiarkowanie wilgotnej ziemi / Pixabay.com

Mięta meksykańska idealnie nadaje się na uprawę jako roślina parapetowa. Dotyczy to szczególnie Polski, gdzie nie jest możliwe uprawianie Coleus amboinicus na zewnątrz przez cały rok. Warto wiedzieć, że mięta meksykańska jest toksyczna dla kotów i psów. Co więcej, swoim zapachem może wzbudzać ich zainteresowanie. Dlatego przy uprawie rośliny należy uwzględnić dodatkowe odgrodzenie jej od zwierząt.

Roślina będzie prawidłowo się rozwijać w miejscu, które nie jest wystawione na bezpośrednie oddziaływanie światła. Najlepiej zadbać o to, aby na miętę meksykańską padały rozproszone promienie. Doniczkę należy też umieścić w lokalizacji, w której nie ma przeciągów.

Przy uprawie mięty meksykańskiej trzeba zwrócić uwagę na to, żeby roślina znajdowała się w żyznej, próchniczej i umiarkowanie wilgotnej, ale nie mokrej glebie. Coleus amboinicus lubi częste podlewanie. Gdy będzie miała jej za mało, zaczną usychać liście. Natomiast, kiedy bryła zostanie zalana, mogą pojawić się choroby grzybicze.

