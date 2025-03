W przypadku róż ten zabieg jest punktem obowiązkowym. Mowa o przycinaniu, które dobrze jest przeprowadzić w konkretnym terminie. Dzięki temu roślina odwdzięczy się zdrowym i pięknym wyglądem. Do tego trzeba dodać również bujne kwitnienie.

Kiedy przycinać róże ? W tym przypadku sprawa jest dość prosta. Zabieg należy przeprowadzić tylko raz w roku. Idealnym terminem jest wiosna, a konkretnie koniec marca lub połowa kwietnia. Wszystko zależy od pogody - najważniejsze, by ustąpiły już bardzo silne mrozy.

Cięcie należy przeprowadzić jeszcze przed pojawieniem się młodych pędów. Kolejną istotną sprawą jest to, by w trakcie wiosennego cięcia krzew znajdował się jeszcze w stanie spoczynku. Cięcie musi być ukośne, najlepiej w odstępie ok. 1 cm nad pąkiem.